Развод не принес облегчения

Мария Порошина не желала устраивать публичный спектакль из личной жизни, поэтому изначально скрывала и факт развода, и беременность. Вскрылось все из-за журналистов, которые приезжали на съемочную площадку сериала «Челночницы». В момент съемок Мария находилась на сроке, когда скрыть живот было уже сложно.

Сообщив поклонникам Марии, что она ждет ребенка, журналисты автоматически приписали отцовство Илье. Сомнений не возникло ни у кого, поскольку о разводе бывшие супруги никому не говорили.

Когда позже стало известно, что Илья и Мария разведены и давно не живут вместе, у представителей СМИ появился вопрос, кто же отец еще не рожденного ребенка?

Поползли слухи, что это актер Ярослав Бойко. Чтобы не разрушать чужую семью, Марии вновь пришлось выступить перед прессой и пояснить, что отцом является человек непубличный и проживающий за границей. Назвать имя Мария отказалась.

Относительно разрыва с супругом, Порошина призналась, что вся ситуация далась ей непросто. Желаемого облегчения после развода она так и не ощутила. Смена привычного уклада на фоне беременности проходит для нее трудно. Она человек семейный и привыкла, чтобы рядом находился мужчина. Сейчас такого рядом нет. Отец будущего сына проживает не в России, и дать тот уровень поддержки, к которому Мария привыкла, он не может.

Актриса призналась, что о переезде к мужчине речь пока не идет. В ближайшее время ей предстоит рожать и уже через пару месяцев после этого она намерена вернуться к работе. Ей предстоят съемки в очередном сезоне сериала.