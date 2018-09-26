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Жена Сталлоне продолжает эпатировать


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Бригитта Нильсен – женщина-феномен. Проживая с Сильвестром, она подписала самый необычный в мире брачный контракт. Позже модель развелась, вышла замуж за молодого мужчину и в 55 лет стала матерью в пятый раз.

Спустя 3 месяца после родов она предстала перед поклонниками в откровенном виде. На публике Бригитта появилась в облегающем фигуру платье с глубоким декольте. Вырез подчеркивал большой и упругий бюст возрастной мамочки. Он оказался силиконовым. Поклонников такой стиль жизни и смелость женщины покорили.

Самую большую популярность Бригитте в молодые годы принес брак с Сильвестром Сталлоне. Перед замужеством она попросила будущего супруга подписать соглашение. В нем было указано, что Сильвестр ежемесячно будет выплачивать жене по 100 000 долларов на ее личные нужды.

Еще по 10 000 долларов она получала за каждую интимную близость. Число сексуальных контактов и позы также были оговорены документально.

Брак, который продлился примерно 1,5 года, принес Бригитте 16 млн. долларов.

Расставшись с Сильвестром, модель долго одна не оставалась. Девушка неоднократно выходила замуж. Пятым и крайним ее супругом стал Маттиа Десси. Молодой человек моложе женщины на 12 лет. Вместе они с 2004 года.

Детей у Бригитты до встречи с Маттиа было четверо. Пятую малышку она родила в июне 2018 года. Женщине к этому моменту исполнилось 55 лет.

Брак Бригитты с молодым супругом называют самым прочным в Голливуде.


0 Не нравится 0 Нравится 26.09.2018 Теги: Бригитта Нильсен

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