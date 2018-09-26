Жена Сталлоне продолжает эпатировать

Бригитта Нильсен – женщина-феномен. Проживая с Сильвестром, она подписала самый необычный в мире брачный контракт. Позже модель развелась, вышла замуж за молодого мужчину и в 55 лет стала матерью в пятый раз.

Спустя 3 месяца после родов она предстала перед поклонниками в откровенном виде. На публике Бригитта появилась в облегающем фигуру платье с глубоким декольте. Вырез подчеркивал большой и упругий бюст возрастной мамочки. Он оказался силиконовым. Поклонников такой стиль жизни и смелость женщины покорили.

Самую большую популярность Бригитте в молодые годы принес брак с Сильвестром Сталлоне. Перед замужеством она попросила будущего супруга подписать соглашение. В нем было указано, что Сильвестр ежемесячно будет выплачивать жене по 100 000 долларов на ее личные нужды.

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Еще по 10 000 долларов она получала за каждую интимную близость. Число сексуальных контактов и позы также были оговорены документально.

Брак, который продлился примерно 1,5 года, принес Бригитте 16 млн. долларов.

Расставшись с Сильвестром, модель долго одна не оставалась. Девушка неоднократно выходила замуж. Пятым и крайним ее супругом стал Маттиа Десси. Молодой человек моложе женщины на 12 лет. Вместе они с 2004 года.

Детей у Бригитты до встречи с Маттиа было четверо. Пятую малышку она родила в июне 2018 года. Женщине к этому моменту исполнилось 55 лет.

Брак Бригитты с молодым супругом называют самым прочным в Голливуде.