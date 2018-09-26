Красавица с фальшивой короной
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Мисс Украину собираются лишить титула. Девушка обманула всех, но нашлись «доброжелатели».
Недавно в Украине прошел конкурс на звание новой мисс 2018 года. Победу одержала жительница столицы Вероника Дедусенко. 23-летняя девушка была признана самой красивой и обаятельной. Ей досталась не только корона и титул, но и право представлять страну в международном конкурсе красоты. Также Веронике вручили сертификат на 300 тысяч гривен.
Позже недоброжелатели сообщили о том, что девушка нарушила условия конкурса и не имеет право носить почетный титул. Как оказалось, Вероника скрыла факт замужества в прошлом и наличия у нее четырехлетнего ребенка. Согласно условиям конкурса, участницы не должны состоять в браке, также у них не должно быть детей.
Поскольку факты донесенные анонимами подтвердились, жюри конкурса приняло решение переизбрать красавицу. Веронику при этом лишат титула и права представлять Украину на международном конкурсе.
Организаторы решили оставить ей сертификат на получение денежного приза. Они оценили желание девушки поддержать талантливых детей и отдать средства на развитие образовательного проекта в области математики и физики.
Вероника с решением не согласна. Она считает, что такие условия конкурса дискриминируют подобных ей девушек. Имея ребенка она точно также имеет право носить это звание и представлять Украину на мировой арене. Девушка собирается оспорить решение и отправиться в Китай представлять свою страну.
Юристы предупреждают, что подобное невозможно. Условия международного конкурса идентичны и Викторию к участию никто не допустит.
Вы считаете подобное решение дискриминацией по отношению к молодым мамам? 5
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Lima / 27.09.18 01:27Что за мода называть женщину-мать девушкой? Неужели слово "женщина" это унижение или даже оскорбление? Что касается этой "мисс", то это ОБЫЧНАЯ украинская проститутка и воровка, желающая торгануть собой подороже.
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Devil / 26.09.18 18:25Лучше бы решили насущные проблемы. Какой престиж, когда экономика в …?
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Одна_такая / 26.09.18 18:10Я вообще не очень понимаю этого псевдо престижа. Ну ок, она смазливая и глуповатая, как правило. В чем здесь крутость? В возможности подцепить мужика с деньгами?
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Fifa / 26.09.18 18:04Подождите, но для молодых мам есть отдельный конкурс. Миссис всякие. Что ей не нравится?