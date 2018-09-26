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Красавица с фальшивой короной


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Мисс Украину собираются лишить титула. Девушка обманула всех, но нашлись «доброжелатели».

Недавно в Украине прошел конкурс на звание новой мисс 2018 года. Победу одержала жительница столицы Вероника Дедусенко. 23-летняя девушка была признана самой красивой и обаятельной. Ей досталась не только корона и титул, но и право представлять страну в международном конкурсе красоты. Также Веронике вручили сертификат на 300 тысяч гривен.

Позже недоброжелатели сообщили о том, что девушка нарушила условия конкурса и не имеет право носить почетный титул. Как оказалось, Вероника скрыла факт замужества в прошлом и наличия у нее четырехлетнего ребенка. Согласно условиям конкурса, участницы не должны состоять в браке, также у них не должно быть детей.

Поскольку факты донесенные анонимами подтвердились, жюри конкурса приняло решение переизбрать красавицу.  Веронику при этом лишат титула и права представлять Украину на международном конкурсе.

Организаторы решили оставить ей сертификат на получение денежного приза. Они оценили желание девушки поддержать талантливых детей и отдать средства на развитие образовательного проекта в области математики и физики.

Вероника с решением не согласна. Она считает, что такие условия конкурса дискриминируют подобных ей девушек. Имея ребенка она точно также имеет право носить это звание и представлять Украину на мировой арене. Девушка собирается оспорить решение и отправиться в Китай представлять свою страну.

Юристы предупреждают, что подобное невозможно. Условия международного конкурса идентичны и Викторию к участию никто не допустит. 


0 Не нравится 0 Нравится 26.09.2018 Теги: мисс Украина

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