Красавица с фальшивой короной

Мисс Украину собираются лишить титула. Девушка обманула всех, но нашлись «доброжелатели».

Недавно в Украине прошел конкурс на звание новой мисс 2018 года. Победу одержала жительница столицы Вероника Дедусенко. 23-летняя девушка была признана самой красивой и обаятельной. Ей досталась не только корона и титул, но и право представлять страну в международном конкурсе красоты. Также Веронике вручили сертификат на 300 тысяч гривен.

Позже недоброжелатели сообщили о том, что девушка нарушила условия конкурса и не имеет право носить почетный титул. Как оказалось, Вероника скрыла факт замужества в прошлом и наличия у нее четырехлетнего ребенка. Согласно условиям конкурса, участницы не должны состоять в браке, также у них не должно быть детей.

Поскольку факты донесенные анонимами подтвердились, жюри конкурса приняло решение переизбрать красавицу. Веронику при этом лишат титула и права представлять Украину на международном конкурсе.

Организаторы решили оставить ей сертификат на получение денежного приза. Они оценили желание девушки поддержать талантливых детей и отдать средства на развитие образовательного проекта в области математики и физики.

Вероника с решением не согласна. Она считает, что такие условия конкурса дискриминируют подобных ей девушек. Имея ребенка она точно также имеет право носить это звание и представлять Украину на мировой арене. Девушка собирается оспорить решение и отправиться в Китай представлять свою страну.

Юристы предупреждают, что подобное невозможно. Условия международного конкурса идентичны и Викторию к участию никто не допустит.