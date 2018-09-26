Мерил Стрип защищает журналистов

Голливудская актриса Мерил Стрип почтила память репортера с Мальты Дафны Каруаны Галиции среди прочих в открытом письме, в котором рассказала, почему в наши дни мир нуждается в журналистах больше, чем когда-либо. Журналистка, которая делала публикации на тему «Панамского архива», трагически погибла 16 октября 2017 года, сев в заминированный автомобиль.

Актриса, которой исполнилось 69 лет, троекратная обладательница «Оскара», сыграла некогда в фильме «Секретное досье» женщину, выпускавшую одну из самых читаемых газет Америки. Теперь же Мерил, помимо прочих, отметила и поблагодарила мексиканскую журналистку Патрицию Майорга и корреспондента CNN Арву Деймон.

В письме, опубликованном в модном журнале Porter, Стрип указывает на важность тех, кого она называет «не ведающими усталости, надоедливыми вопрошателями» на фоне всевозможных фейковых новостей и, как пишет актриса, «бравады, заполняющей все публичное пространство».

«Мы должны защищать, беречь и благодарить журналистов по всему миру, потому что они, их старания и принципы являются первой линией защиты для свободных и жаждущих информации людей, - написала в письме Мерил Стрип. - Журналисты сегодня, особенно женщины-журналисты, очень уязвимы и находятся под постоянной угрозой. Они должны вкладываться в свои статьи, подписывать их и в результате привлекают к себе внимание трусов, задир и ботов, целой армии ненавистников».