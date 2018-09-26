Дженнифер Лопес – суперженщина

В среду Дженнифер Лопес поразила поклонников своими бицепсами, эффектную фотографию с мускулистыми руками она выложила в Insta. При этом певица была одета в красное облегающее платье, а в ушах были серебряные серьги-кольца. С волосами, отброшенными назад, она смотрит в камеру взглядом уверенным и сильным.

«Чувствую себя суперженщиной после сегодняшнего выступления!» - написала певица, имея в виду насыщенный сезон выступлений в Лас-Вегасе, который закончится 29 сентября.

Лопес призналась, что когда только начинала «концертную гонку», то думала, что 15 шоу за 27 дней – это перебор, пишет издание People. «Но я дала обещание самой себе, что вместо того, чтобы позволить этому вымотать меня, я стану сильнее в конце этого испытания. Я буду работать, заниматься физическими упражнениями и буду в лучшей форме, чем когда-либо».

Певица отмечает, что были моменты, когда она была усталой и ей приходилось путешествовать, тогда было сложно найти время для занятий. Дженнифер признается, что теперь, когда осталось дать всего три шоу, она чувствует себя сильной, счастливой и благодарной.

Далеко не всегда все проходит хорошо и для Лопес. В августе она рассказала Entertainment Tonight, что однажды чуть не выбила себе зуб во время выступления. Зуб скололся, и она была не уверена, что сможет закончить шоу, но зрители и другие участники шоу вдохновили ее на то, чтобы найти в себе силы.

Сама звезда ранее признавалась, что с возрастом сумела достичь гармонии тела с духом. «Конечно, я работаю над собой. Но уже не так фанатично, как раньше. И самое забавное, что сейчас, мне кажется, я нахожусь в лучшей форме, чем когда-либо. Я смотрю на свои фотографии двадцатилетней давности и думаю: о, сейчас я выгляжу даже лучше. Признаюсь, я всегда считала себя привлекательной. Но сейчас уверенности в этом больше».