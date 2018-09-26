Провальные гастроли звезд

Летний сезон оказался провальным для звезд шоу-бизнеса. Об этом рассказали представители фирм, организующих выступления исполнителей в курортных городах России.

Первой причиной стала высокая конкуренция. Многие артисты летом предпочитают заниматься подготовкой альбомов и концертных программ к новогодним праздникам. Доходы за ноябрь-январь позволяют звездам существовать безбедно в течение года. Однако кризис сказался на артистах, и они массово соглашались выступать на летних площадках. Крупные концерты проходили еженедельно, и у зрителей был большой выбор. Аншлаг смог собрать только Григорий Лепс. Исполнитель в самом начале сезона проехался по южным городам.

Вторым фактором организаторы назвали отсутствие желания у артистов снижать требования. Затратные технические райдеры и пункты о выплате гонорара в валюте приводили к увеличению стоимости билетов, что снижало спрос со стороны зрителей.

В этом плане организаторы сетуют: многие звезды не отдают себе отчет в том, что концерт подобного формата отличается от частного выступления, за которое богатые поклонники готовы платить не один миллион.

Еще одной неприятной тенденцией специалисты рынка назвали фальшивую востребованность, которую звезды воссоздавали при помощи социальных сетей. Некоторые исполнители заявляли, что им необходим полный зал. С учетом числа нераспроданных билетов сделать это было сложно. Тогда представители звезд давали указание раздавать оставшиеся билеты бесплатно.

К концу лета у каждой концертной площадки стали выстраиваться приличные очереди из тех, кто уже ждал, пока их попросят занять пустующий зал просто так.

Более-менее успешными организаторы назвали концерты Григория Лепса, Светланы Лободы, Димы Билана и Ольги Бузовой. Крайне слабо шли продажи билетов на программы Аниты Цой, Полины Гагариной, а также шоу «Песни» на ТНТ.