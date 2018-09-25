Неприятный инцидент на концерте Noize MC

20 сентября в Волгограде во время концерта известного в России и за её пределами рэпера Noize MC (Ивана Алексеева) произошел неприятный инцидент. Случайно была разбита голова одного из фанатов. Всё это уже привело к скандалу в социальных сетях.

Концерт Алексеева 20 сентября проходит, как обычно. Публика радостно слушала песню «Танцы». После её окончания Noize MC решил бросить стойку от микрофона в толпу. Она угодила прямо в голову одному из посетителей – Алексею Халстову. По его словам, он закрыл жену от летящей стойки и принял удар на себя. Поначалу никто не заметил произошедшего. Это не удивительно, ведь в клубе обычно громкая музыка и все навеселе. Жена потерпевшего начала кричать и только тогда его отвели к «Скорой помощи».

Noize MC не заметил случившегося. Уже после концерта с ним связалась его жена и рассказала, о данной неприятности. Когда Алексеев зашел в Интернет, то некоторые СМИ уже опубликовали информацию об этом. Найдя страничку Халстова в VK, он обнаружил, что потерпевший имеет намерения обратиться в полицию и недовольно высказывается в адрес рэпера.