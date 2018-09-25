Неприятный инцидент на концерте Noize MC
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20 сентября в Волгограде во время концерта известного в России и за её пределами рэпера Noize MC (Ивана Алексеева) произошел неприятный инцидент. Случайно была разбита голова одного из фанатов. Всё это уже привело к скандалу в социальных сетях.
Концерт Алексеева 20 сентября проходит, как обычно. Публика радостно слушала песню «Танцы». После её окончания Noize MC решил бросить стойку от микрофона в толпу. Она угодила прямо в голову одному из посетителей – Алексею Халстову. По его словам, он закрыл жену от летящей стойки и принял удар на себя. Поначалу никто не заметил произошедшего. Это не удивительно, ведь в клубе обычно громкая музыка и все навеселе. Жена потерпевшего начала кричать и только тогда его отвели к «Скорой помощи».
Noize MC не заметил случившегося. Уже после концерта с ним связалась его жена и рассказала, о данной неприятности. Когда Алексеев зашел в Интернет, то некоторые СМИ уже опубликовали информацию об этом. Найдя страничку Халстова в VK, он обнаружил, что потерпевший имеет намерения обратиться в полицию и недовольно высказывается в адрес рэпера.
Краткая информация о Noize МС
Имя: Noize MC
Отчество: Александрович
День рождения: 09.03.1985
Возраст: 33 года
Место рождения: г. Ярцево, Смоленская обл.
Рост: 185 см
Вес: 78 кг
Знак Зодиака: Рыбы
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: музыкант, композитор
А как вы относитесь к поступку Noize MC? 4
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Алла / 25.09.18 13:45Нужно вести себя прилично. И уметь сдерживать свои эмоции. Для чего было кидаться на концерте? Пел бы просто песни ради удовольствия зрителей! Такое не нужно допускать.
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Жанна / 25.09.18 13:45Всё можно решить по нормальному. Я думаю, что Noize принёс бы свои извинения и без полиции. Он сам понимает, что не прав. Да и не было никакого злого умысла. Не была на его концертах, но думаю, что Алексеев не раз делал подобное. Только, возможно, кидал что-то другое. А тут случайно вышла такая неприятность!
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Елена / 25.09.18 13:39Пострадавший должен подавать в полицию. И не нужно говорить, что так вышло случайно, и никто не хотел неприятностей. А если бы данная стойка полетела в глаз? Так можно и калекой стать. За свои поступки нужно отвечать. Тем более, за глупые!
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Тоня / 25.09.18 13:35Как так можно поступать с людьми? Человек пришел на концерт, чтобы хорошо провести время с женой, а получил по голове. И не от местных хулиганов, а того, чью музыку пришел послушать.