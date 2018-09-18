Тирион Ланнистер опроверг слухи
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Звезда сериала «Игра престолов» Питер Динклэйдж опроверг слухи о том, что изначально он не хотел играть роль Тириона Ланнистера в этой эпической фэнтезийной саге. Динклэйдж, которому исполнилось 49 лет, участвует в сериале с 2011 года и получил в этом году очередную награду «Эмми» за лучшее исполнение роли второго плана в сериале.
Актер, который родился с наследственным заболеванием (у Питера ахондроплазия, которая приводит к карликовости), о всех слухах касательно его нежелания сниматься в сериале отзывается крайне негативно.
«Не знаю даже, откуда берутся эти слухи, - говорит он. - У меня были некоторые сомнения. Должно быть, они и превратились в слухи». Потом, когда он встретился с Дэвидом Бениоффом, Дэниелем Бреттом Вайссом и Кэролин Штраусс, продюсерами шоу, все сомнения отпали.
«Я пришел к ним с некоторыми сомнениями о самом жанре. Я видел некие примеры, не был знаком с книгами, - признается актер. - Я ничего не знал о том, какой сложный персонаж Тирион. Очень много раз я сталкивался с тем, что персонажи моего облика оказывались простыми и неинтересными».
Продюсерам легко удалось устранить все сомнения Питера. Основанный на книгах Джорджа Р.Р. Мартина, сериал «Игра престолов» является одним из самых популярных в настоящее время. В следующем году он вернется на экраны с восьмым и последним сезоном.
Напомним, в позапрошлом году Динклэйдж уже получал премию «Эмми» как лучший актер второго плана за роль Тириона Ланнистера. «Я теперь получаю множество предложений сыграть кого-то вроде Тириона. Я уже играю в лучшей версии этого жанра, уверен, никто не сможет снять что-то круче, чем "Игра престолов"», - заявил ранее артист в одном из интервью.
Краткая информация о Питере Динклэйдж
Имя: Питер Динклэйдж
День рождения: 11.06.1969
Возраст: 49 лет
Место рождения: Морристаун, Нью-Джерси, США
Рост: 135 см
Вес: 45 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актер
Фотографии
Фотографии
А вам нравится игра актера? 5
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Зоя / 19.09.18 00:32А вот Дэниел Рэдклифф, который играл Гарри Поттера, заявил, что не в восторге был от своей роли, так что если фильм дерьмо, то почему бы не сказать об этом.
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Мария / 19.09.18 00:29Конечно, он будет хвалить свою работу, ну кто кусает руку кормящего. Это даже было бы неэтично с его стороны.
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Света / 18.09.18 23:34Сериалы помогают скрасить нашу скучную и обыденную жизнь, особенно вечером после работы, уставшая приходишь и уже не до классики, отдохнуть за сериалом и спать. Увы, это суровая реальность, вот для таких работяг из среднего класса и снимают.
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Азалия / 18.09.18 23:31Сериалы вообще не смотрю, это пошло смотреть сериалы вообще, а такие тем более. Лучше какой-нибудь стоящий фильм посмотреть.
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Лада / 18.09.18 23:29Мне нравится сериал, хотя в нем неоправданно много сцен насилия и жестокости, как актер Питер мне кажется очень даже неплохой.