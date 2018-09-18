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Тирион Ланнистер опроверг слухи


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Звезда сериала «Игра престолов» Питер Динклэйдж опроверг слухи о том, что изначально он не хотел играть роль Тириона Ланнистера в этой эпической фэнтезийной саге. Динклэйдж, которому исполнилось 49 лет, участвует в сериале с 2011 года и получил в этом году очередную награду «Эмми» за лучшее исполнение роли второго плана в сериале.

Актер, который родился с наследственным заболеванием (у Питера ахондроплазия, которая приводит к карликовости), о всех слухах касательно его нежелания сниматься в сериале отзывается крайне негативно.

«Не знаю даже, откуда берутся эти слухи, - говорит он. - У меня были некоторые сомнения. Должно быть, они и превратились в слухи». Потом, когда он встретился с Дэвидом Бениоффом, Дэниелем Бреттом Вайссом и Кэролин Штраусс, продюсерами шоу, все сомнения отпали.

«Я пришел к ним с некоторыми сомнениями о самом жанре. Я видел некие примеры, не был знаком с книгами, - признается актер. - Я ничего не знал о том, какой сложный персонаж Тирион. Очень много раз я сталкивался с тем, что персонажи моего облика оказывались простыми и неинтересными».

Продюсерам легко удалось устранить все сомнения Питера. Основанный на книгах Джорджа Р.Р. Мартина, сериал «Игра престолов» является одним из самых популярных в настоящее время. В следующем году он вернется на экраны с восьмым и последним сезоном.

Напомним, в позапрошлом году Динклэйдж уже получал премию «Эмми» как лучший актер второго плана за роль Тириона Ланнистера. «Я теперь получаю множество предложений сыграть кого-то вроде Тириона. Я уже играю в лучшей версии этого жанра, уверен, никто не сможет снять что-то круче, чем "Игра престолов"», - заявил ранее артист в одном из интервью.

Краткая информация о Питере Динклэйдж

Имя: Питер Динклэйдж

День рождения: 11.06.1969

Возраст: 49 лет

Место рождения: Морристаун, Нью-Джерси, США

Рост: 135 см

Вес: 45 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актер

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0 Не нравится 0 Нравится 18.09.2018 Теги: Питер Динклэйдж

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