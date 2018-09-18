Тирион Ланнистер опроверг слухи

Звезда сериала «Игра престолов» Питер Динклэйдж опроверг слухи о том, что изначально он не хотел играть роль Тириона Ланнистера в этой эпической фэнтезийной саге. Динклэйдж, которому исполнилось 49 лет, участвует в сериале с 2011 года и получил в этом году очередную награду «Эмми» за лучшее исполнение роли второго плана в сериале.

Актер, который родился с наследственным заболеванием (у Питера ахондроплазия, которая приводит к карликовости), о всех слухах касательно его нежелания сниматься в сериале отзывается крайне негативно.

«Не знаю даже, откуда берутся эти слухи, - говорит он. - У меня были некоторые сомнения. Должно быть, они и превратились в слухи». Потом, когда он встретился с Дэвидом Бениоффом, Дэниелем Бреттом Вайссом и Кэролин Штраусс, продюсерами шоу, все сомнения отпали.

«Я пришел к ним с некоторыми сомнениями о самом жанре. Я видел некие примеры, не был знаком с книгами, - признается актер. - Я ничего не знал о том, какой сложный персонаж Тирион. Очень много раз я сталкивался с тем, что персонажи моего облика оказывались простыми и неинтересными».

Продюсерам легко удалось устранить все сомнения Питера. Основанный на книгах Джорджа Р.Р. Мартина, сериал «Игра престолов» является одним из самых популярных в настоящее время. В следующем году он вернется на экраны с восьмым и последним сезоном.

Напомним, в позапрошлом году Динклэйдж уже получал премию «Эмми» как лучший актер второго плана за роль Тириона Ланнистера. «Я теперь получаю множество предложений сыграть кого-то вроде Тириона. Я уже играю в лучшей версии этого жанра, уверен, никто не сможет снять что-то круче, чем "Игра престолов"», - заявил ранее артист в одном из интервью.