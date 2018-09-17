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Жуков откровенно о диагнозе


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Чтобы прекратить пугающие слухи и домыслы, Сергей откровенно рассказал, что вызвало серьезные проблемы со здоровьем.

По словам солиста «Руки вверх», начало недуга спровоцировала травма, полученная во время гастролей. На одном из концертов Сергей ударился животом о металлическую конструкцию. В начале у него образовалась небольшая гематома, и он решил не обращаться к специалистам.

Позже боли стали усиливаться, исполнитель вынужден был пойти к врачам. После обследования выяснилось, что у Сергея грыжа, которая разрослась на весь живот. Чтобы устранить ее полностью потребовалось несколько поэтапных хирургических вмешательств.

Раны в периодах между операциями заживали долго. Врачами были назначены дополнительные процедуры, призванные ускорить процесс восстановления.

К моменту, когда Сергей объявил об отмене гастролей из-за проблем со здоровьем, он был надломлен не только физически, но и психологически. Жуков пребывал в депрессии.

К счастью, самая серьезная третья операция прошла успешно. Исполнитель пошел на поправку.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Да, я изменился... Да, я выгляжу и чувствую себя намного лучше, чем раньше... Да, я наконец-то здоров... Но все это далось мне большим трудом...И сколько бы люди не обсуждали мою внешность, не говорили, что меня подменили, что это двойник, что я не похож сам на себя... Для меня самое главное, что сегодня я здоров, все плохое позади, мои родные и близкие рядом со мной, а я, снова могу продолжать радовать моих истинных поклонников своим творчеством. P.S. Мне безразлично мнение тех, кому сейчас не нравится моя внешность. Наверное, люди так устроены, что их всегда будет что-то не устраивать...Уверен, что большинство из моих преданных слушателей, поклонников и друзей - радуются вместе со мной моим изменениям и ждут нашей скорой встречи на концертах! Люблю вас!❤️

Публикация от Сергей Жуков (@sezhukov)

Перенесенные операции и процедуры сказались на внешнем виде исполнителя. Он очень сильно похудел и теперь успокаивает поклонников, поясняя, что перед ними действительно он, а не двойник. 

Краткая информация о Сергее Жукове

Имя: Сергей Жуков

Отчество: Евгеньевич

День рождения: 22.05.1976

Возраст: 42 года

Место рождения: Димитровград, Ульяновская область

Рост: 178 см

Вес: 72 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Дракон

Деятельность: певец, продюсер, бизнесмен

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0 Не нравится 3 Нравится 17.09.2018 Теги: Сергей Жуков

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