Жуков откровенно о диагнозе

Чтобы прекратить пугающие слухи и домыслы, Сергей откровенно рассказал, что вызвало серьезные проблемы со здоровьем.

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По словам солиста «Руки вверх», начало недуга спровоцировала травма, полученная во время гастролей. На одном из концертов Сергей ударился животом о металлическую конструкцию. В начале у него образовалась небольшая гематома, и он решил не обращаться к специалистам.

Позже боли стали усиливаться, исполнитель вынужден был пойти к врачам. После обследования выяснилось, что у Сергея грыжа, которая разрослась на весь живот. Чтобы устранить ее полностью потребовалось несколько поэтапных хирургических вмешательств.

Раны в периодах между операциями заживали долго. Врачами были назначены дополнительные процедуры, призванные ускорить процесс восстановления.

К моменту, когда Сергей объявил об отмене гастролей из-за проблем со здоровьем, он был надломлен не только физически, но и психологически. Жуков пребывал в депрессии.

К счастью, самая серьезная третья операция прошла успешно. Исполнитель пошел на поправку.

Перенесенные операции и процедуры сказались на внешнем виде исполнителя. Он очень сильно похудел и теперь успокаивает поклонников, поясняя, что перед ними действительно он, а не двойник.