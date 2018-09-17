Жуков откровенно о диагнозе
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Чтобы прекратить пугающие слухи и домыслы, Сергей откровенно рассказал, что вызвало серьезные проблемы со здоровьем.
По словам солиста «Руки вверх», начало недуга спровоцировала травма, полученная во время гастролей. На одном из концертов Сергей ударился животом о металлическую конструкцию. В начале у него образовалась небольшая гематома, и он решил не обращаться к специалистам.
Позже боли стали усиливаться, исполнитель вынужден был пойти к врачам. После обследования выяснилось, что у Сергея грыжа, которая разрослась на весь живот. Чтобы устранить ее полностью потребовалось несколько поэтапных хирургических вмешательств.
Раны в периодах между операциями заживали долго. Врачами были назначены дополнительные процедуры, призванные ускорить процесс восстановления.
К моменту, когда Сергей объявил об отмене гастролей из-за проблем со здоровьем, он был надломлен не только физически, но и психологически. Жуков пребывал в депрессии.
К счастью, самая серьезная третья операция прошла успешно. Исполнитель пошел на поправку.
Да, я изменился... Да, я выгляжу и чувствую себя намного лучше, чем раньше... Да, я наконец-то здоров... Но все это далось мне большим трудом...И сколько бы люди не обсуждали мою внешность, не говорили, что меня подменили, что это двойник, что я не похож сам на себя... Для меня самое главное, что сегодня я здоров, все плохое позади, мои родные и близкие рядом со мной, а я, снова могу продолжать радовать моих истинных поклонников своим творчеством. P.S. Мне безразлично мнение тех, кому сейчас не нравится моя внешность. Наверное, люди так устроены, что их всегда будет что-то не устраивать...Уверен, что большинство из моих преданных слушателей, поклонников и друзей - радуются вместе со мной моим изменениям и ждут нашей скорой встречи на концертах! Люблю вас!❤️
Перенесенные операции и процедуры сказались на внешнем виде исполнителя. Он очень сильно похудел и теперь успокаивает поклонников, поясняя, что перед ними действительно он, а не двойник.
Краткая информация о Сергее Жукове
Имя: Сергей Жуков
Отчество: Евгеньевич
День рождения: 22.05.1976
Возраст: 42 года
Место рождения: Димитровград, Ульяновская область
Рост: 178 см
Вес: 72 кг
Знак Зодиака: Близнецы
Восточный гороскоп: Дракон
Деятельность: певец, продюсер, бизнесмен
Фотографии
Фотографии
Вы рады, что Сергей Жуков пошел на поправку? 3
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Марьяна / 17.09.18 11:54Хорошо, что признался, а то ему уже и рак приписывали. Тяжело такие новости близким и родственникам читать.
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Саня / 17.09.18 10:31Нормальная история. Все, на что забили в молодости, позже вылезает боком. Всем здоровья!
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Nika / 17.09.18 10:24Глупый вопрос. Конечно, рады. Человек перенес непростую операцию. Желаю ему скорейшего восстановления.