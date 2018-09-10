Жених беременной Терешиной загулял
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Видео будущего мужа с пьяных вечеринок в обществе девушек Татьяна старается не замечать и утверждает, что свадьбе все равно быть!
Канун свадебного торжества у Татьяны Терешиной омрачился известиями об изменах жениха. Видео того, как молодой человек развлекается в обществе развязной блондинки, облетели сеть. Кадры с веселых пьяных вечеринок Татьяна признавать отказывается.
Певица оскорбляет в сети девушку, с которой отдыхает ее будущий супруг, и утверждает, что о таком времяпровождении любимого она знает. С дамой на видео он ей не изменяет. По словам Татьяны, она сама к нему пристает, а он держится и более того, напоминает юной блондинке, что у него скоро свадьба.
Для всех, кто так любит слать мне в директ весь тот провокационный бред о потерявшей башку влюбленной стоматологички в моего будущего Мужа, сообщаю. Во-первых вы меня будите своими сообщениями, а я когда не с ребенком не выключаю звук на всякий случай. Дайте спать! Второе ! Видно что задача была наснимать и разбить чужие отношения и чужую жизнь)), но я сначала прифигела, потом стало смешно. Со всех ракурсов, и так и эдак, все с телефоном и все обязательно выложить)) такая примитивщина! Короче, по факту ничего ужасающего я не увидела. Господи , мы еще и не то делаем друг при друге. У нас страстные , не совсем стандартные отношения. Ой, ну поднажрался , точнее пережрал и что там, дотронулся до ноги? Это так страшно, реально? Высосано из пальца. Ниче больше не смоги снять, потому что ничего и не было. Пьяные мужики некоторые и при своих бабах забываются. Идиотизм все, но это не катастрофа. Причем про эту лохматую я знаю, что она плакала, узнав, что у Олега свадьба, в той же Дружбе. Я все знаю, тк у нас нет таких прям секретов. Телка просто подсуетилась и думала , что ща она провернет свою тупую аферу . А ха ха ха))). Рита, там где вы учились, я преподавала! Идите лучше занимайтесь своим делом , ковыряйтесь в гнилых ртах, у вас наверное это лучше получается, чем разбивать отношения)). И да, Я же писала, Олег любит ухоженных женщин, а не неряшливых. 😅 16 у нас свадьба! 🖕🏽
Подруга любовницы Олега Курбатова, которая публикует видео в сеть и ведет прямые трансляции, утверждает обратное. По словам девушки, будущий супруг Терешиной проводит в ее доме уже не один день. Все вместе они употребляют алкоголь, а блондинка с видео – это ее подруга.
Татьяна, по словам разоблачительницы, постоянно звонит не только будущему мужу, но и остальным участникам разгульных вечеринок. Олег от нее скрывается. Иногда он берет трубку, общается с невестой сухо и уже который день не спешит к певице домой.
Тем временем Татьяна Терешина пытается сохранить лицо. Свои отношения с будущим мужем она называет нестандартными. Также певица поясняет, что свадьбу никто не отменял, торжество состоится, как и было запланировано 16 сентября.
Некоторые представительницы светского общества не удержались от комментариев относительно взаимоотношений пары. Особенно хлестким оказалось мнение Ники Белоцерковской.
#диалогиснекотиками . Завтракаем с Никой, @belonika «читаем» Инстаграм. Спрашиваю по мотивам: а как ты думаешь, что женщины имеют ввиду, когда пишут «у нас с ним нестандартные отношения»? Ника (не поднимая головы): Это Оксана - он ебет все что движется, а она ВЫШЕ этого. Просто эти дурищи не понимают, что «нестандартные» - это вообще то ровно наоборот. Мудрая Ника. 📸 @d.chapala
Тем временем, пользователи гадают, состоится ли свадьба и явится ли блудный будущий муж домой?
Вы поддерживаете желание Терешиной отрицать очевидное? 4
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Siri / 10.09.18 10:18Она ку-ку?
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Настасья / 10.09.18 10:17Во всем этом сочувствие вызывает только то, что она беременная. Но и тут лучше бы свадьбу отменила, чем за такое «счастье» замуж выходить.
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Welness / 10.09.18 10:15Бред, видела я эти видео, девица на нем открыто скачет и он к ней также пристает. А у Терешиной «нестандартные» отношения. Чтобы такого позора не было, нужно изначально мужика соответственно возрасту и статусу выбирать.
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Кира / 10.09.18 10:13Она же беременная, там гормоны мозгом управляют.