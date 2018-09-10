Жених беременной Терешиной загулял

Видео будущего мужа с пьяных вечеринок в обществе девушек Татьяна старается не замечать и утверждает, что свадьбе все равно быть!

Канун свадебного торжества у Татьяны Терешиной омрачился известиями об изменах жениха. Видео того, как молодой человек развлекается в обществе развязной блондинки, облетели сеть. Кадры с веселых пьяных вечеринок Татьяна признавать отказывается.

Певица оскорбляет в сети девушку, с которой отдыхает ее будущий супруг, и утверждает, что о таком времяпровождении любимого она знает. С дамой на видео он ей не изменяет. По словам Татьяны, она сама к нему пристает, а он держится и более того, напоминает юной блондинке, что у него скоро свадьба.

Подруга любовницы Олега Курбатова, которая публикует видео в сеть и ведет прямые трансляции, утверждает обратное. По словам девушки, будущий супруг Терешиной проводит в ее доме уже не один день. Все вместе они употребляют алкоголь, а блондинка с видео – это ее подруга.

Татьяна, по словам разоблачительницы, постоянно звонит не только будущему мужу, но и остальным участникам разгульных вечеринок. Олег от нее скрывается. Иногда он берет трубку, общается с невестой сухо и уже который день не спешит к певице домой.

Тем временем Татьяна Терешина пытается сохранить лицо. Свои отношения с будущим мужем она называет нестандартными. Также певица поясняет, что свадьбу никто не отменял, торжество состоится, как и было запланировано 16 сентября.

Некоторые представительницы светского общества не удержались от комментариев относительно взаимоотношений пары. Особенно хлестким оказалось мнение Ники Белоцерковской.

Тем временем, пользователи гадают, состоится ли свадьба и явится ли блудный будущий муж домой?