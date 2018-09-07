Аврил Лавин подняла голову над водой

Аврил Лавин (Avril Lavigne) объявила о выпуске своего первого альбома спустя пять лет творческого бездействия и рассказала о том, как сражается с мучительной болезнью.

Канадская певица, которой исполнилось 33 года, рассказала в открытом письме на своем сайте о борьбе с болезнью Лайма, у которой множество самых неприятных симптомов, включая измождение. Также Аврил сообщила название и дату выхода первого сингла из грядущего альбома. Она создавала эту песню в то время, когда думала, что скоро умрет.

Песня Head above Water будет выпущена 19 сентября, она была написана, когда певица уже не вставала с постели, в самый страшный момент ее жизни. Как рассказывает Аврил, тогда она смирилась с мыслью о смерти и чувствовала, как отказывает ее тело. «Я чувствовала себя так, как будто тону, - говорит она. - Как будто я погружаюсь под воду, и мне нужно как-то подняться, чтобы сделать вдох. Как будто река утягивает меня течением, и я не могу дышать».

Название альбома и дату его выхода Лавин пока не раскрыла. Дебютный альбом, принесший ей славу, вышел в 2002 году, и с тех пор она продала в общей сложности более 40 миллионов записей.

О том, что у нее была диагностирована болезнь Лайма, которая распространяется клещами, певица впервые рассказала в 2015 году. От этой же болезни страдают и такие знаменитости, как супермодель Белла Хадид и певица Шанайя Твейн. Лавин выступала с предупреждением о том, как опасна болезнь. «Я решила рассказать открыто и подробно о моей борьбе с болезнью, - говорила она. - И я должна признаться, что часть меня не хочет говорить о болезни, потому что я хочу, чтобы все оставалось позади меня. Но это часть моей жизни, и я хочу рассказать всем остальным, насколько опасна болезнь Лайма».

Открытое письмо заканчивается на оптимистичной ноте. «Я теперь знаю, что могу быть сильной и одержать победу, - пишет Аврил. - Я так рада вернуться с новой музыкой и приглашаю вас в это путешествие! Давайте сделаем это! Это новая эра!»

В 2014 году сообщалось о том, что певица лежит в реабилитационной клинике, где лечится от алкоголизма и депрессии. Как сообщали ее друзья, девушка была эмоционально опустошена из-за проблем в личной жизни и пыталась забыться, устраивая ядерные вечеринки.