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Аврил Лавин подняла голову над водой


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Аврил Лавин (Avril Lavigne) объявила о выпуске своего первого альбома спустя пять лет творческого бездействия и рассказала о том, как сражается с мучительной болезнью.

Канадская певица, которой исполнилось 33 года, рассказала в открытом письме на своем сайте о борьбе с болезнью Лайма, у которой множество самых неприятных симптомов, включая измождение. Также Аврил сообщила название и дату выхода первого сингла из грядущего альбома. Она создавала эту песню в то время, когда думала, что скоро умрет.

Песня Head above Water будет выпущена 19 сентября, она была написана, когда певица уже не вставала с постели, в самый страшный момент ее жизни. Как рассказывает Аврил, тогда она смирилась с мыслью о смерти и чувствовала, как отказывает ее тело. «Я чувствовала себя так, как будто тону, - говорит она. - Как будто я погружаюсь под воду, и мне нужно как-то подняться, чтобы сделать вдох. Как будто река утягивает меня течением, и я не могу дышать».

Название альбома и дату его выхода Лавин пока не раскрыла. Дебютный альбом, принесший ей славу, вышел в 2002 году, и с тех пор она продала в общей сложности более 40 миллионов записей.

О том, что у нее была диагностирована болезнь Лайма, которая распространяется клещами, певица впервые рассказала в 2015 году. От этой же болезни страдают и такие знаменитости, как супермодель Белла Хадид и певица Шанайя Твейн. Лавин выступала с предупреждением о том, как опасна болезнь. «Я решила рассказать открыто и подробно о моей борьбе с болезнью, - говорила она. - И я должна признаться, что часть меня не хочет говорить о болезни, потому что я хочу, чтобы все оставалось позади меня. Но это часть моей жизни, и я хочу рассказать всем остальным, насколько опасна болезнь Лайма».

Открытое письмо заканчивается на оптимистичной ноте. «Я теперь знаю, что могу быть сильной и одержать победу, - пишет Аврил. - Я так рада вернуться с новой музыкой и приглашаю вас в это путешествие! Давайте сделаем это! Это новая эра!»

В 2014 году сообщалось о том, что певица лежит в реабилитационной клинике, где лечится от алкоголизма и депрессии. Как сообщали ее друзья, девушка была эмоционально опустошена из-за проблем в личной жизни и пыталась забыться, устраивая ядерные вечеринки.

Краткая информация об Авриле Лавине

Имя: Аврил Лавин

День рождения: 27.09.1984

Возраст: 33 года

Место рождения: Бельвиль, Онтарио

Рост: 157 см

Вес: 49 кг

Знак Зодиака: Весы

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: певица, актриса, дизайнер

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0 Не нравится 0 Нравится 07.09.2018 Теги: Аврил Лавин

А вам нравится ее творчество? 5  

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  • Мирра / 08.09.18 02:21
    -
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    Молодец, что смогла подняться и вытащить себя из этого болота, главное это сила воли и желание жить.
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  • Зои / 08.09.18 02:19
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    0
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    Очень цепляет, это даже можно воспринять как рекламный ход: писала песню, когда думала, что умирает, даже если не хочешь, все равно хочется послушать, вот так на людскую психику действует чужое горе.
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  • Мила / 08.09.18 02:15
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    Жалко ее, я не знаю ничего про болезнь Лайма, но думаю, что приятного мало, раз такая реакция у нее, что встать с постели не может, интересно, а как он подцепила такого клеща, зачем без защиты в лес ходила, думаю, с такими вещами не шутят, надо в лес идти подготовленной.
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  • Анна / 08.09.18 01:43
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    Мне интересно, почему звезды, актеры и певцы в особенности, так часто начинают пить, страдают даже от алкоголизма, ведь у них все хорошо, нет ипотеки, кредитов, они не вынуждены существовать, они могут позволить себе все, а жить вот не умеют. Может, это от скудости ума?
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  • Ellis / 07.09.18 22:20
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    Ребята редакторы, вы если переводите с английского, то понимайте что пишете. Голова над водой это фразеологизм. И он не переводится дословно((
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