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Егору Криду угрожают из Дагестана


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Выступление российского певца Егора Крида в Дагестане находится под угрозой срыва. На странички социальных сетей ему начали поступать угрозы по этому поводу.

9 сентября Махачкала должна увидеть концерт известного исполнителя Егора Крида, имеющего миллионы поклонников во многих странах. Однако, возможно, мероприятие придется отменить. Связано это с тем, что певцу угрожают. Например, в «Инстаграме» можно увидеть много нелицеприятных сообщений. Мужчин, которые придут на концерт, уже успели назвать «петухами». Проведение мероприятия, согласно некоторым месседжам, несет угрозу здоровью исполнителя. Неизвестной остаётся причина такой неприязни к певцу. Тем более, что концерты с участием Крида уже неоднократно проходили в Махачкале. Возможно, что проявляют недовольство не именно жители Дагестана, а кто-то «заказал» такую акцию. Наверняка, у Егора много конкурентов и тех, кто завидует успешной карьере на сцене.    

Сам музыкант раздраженно реагирует на подобные оскорбления. Он задумывается над удалением своего аккаунта. Его оскорбляет вмешательство посторонних людей в творчество и личную жизнь. Реагировать на неадекватных людей довольно сложно, поэтому можно просто удалить свою страничку. Тем более, когда постоянно советуют, что и как делать. Как будет развиваться ситуация далее, покажет время.       

Краткая информация о Егоре Криде

Имя: Егор Крид

Отчество: Николаевич

День рождения: 25.06.1994

Возраст: 24 года

Место рождения: г. Пенза

Рост: 185 см

Вес: 80 кг

Знак Зодиака: Рак

Восточный гороскоп: Собака

Деятельность: певец, автор песен

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0 Не нравится 2 Нравится 05.09.2018 Теги: Егор Крид

А как вы думаете, состоится ли выступление певца 9 сентября? 6  

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