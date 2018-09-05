Егору Криду угрожают из Дагестана

Выступление российского певца Егора Крида в Дагестане находится под угрозой срыва. На странички социальных сетей ему начали поступать угрозы по этому поводу.

9 сентября Махачкала должна увидеть концерт известного исполнителя Егора Крида, имеющего миллионы поклонников во многих странах. Однако, возможно, мероприятие придется отменить. Связано это с тем, что певцу угрожают. Например, в «Инстаграме» можно увидеть много нелицеприятных сообщений. Мужчин, которые придут на концерт, уже успели назвать «петухами». Проведение мероприятия, согласно некоторым месседжам, несет угрозу здоровью исполнителя. Неизвестной остаётся причина такой неприязни к певцу. Тем более, что концерты с участием Крида уже неоднократно проходили в Махачкале. Возможно, что проявляют недовольство не именно жители Дагестана, а кто-то «заказал» такую акцию. Наверняка, у Егора много конкурентов и тех, кто завидует успешной карьере на сцене.

Сам музыкант раздраженно реагирует на подобные оскорбления. Он задумывается над удалением своего аккаунта. Его оскорбляет вмешательство посторонних людей в творчество и личную жизнь. Реагировать на неадекватных людей довольно сложно, поэтому можно просто удалить свою страничку. Тем более, когда постоянно советуют, что и как делать. Как будет развиваться ситуация далее, покажет время.