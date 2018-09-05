Егору Криду угрожают из Дагестана
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Выступление российского певца Егора Крида в Дагестане находится под угрозой срыва. На странички социальных сетей ему начали поступать угрозы по этому поводу.
9 сентября Махачкала должна увидеть концерт известного исполнителя Егора Крида, имеющего миллионы поклонников во многих странах. Однако, возможно, мероприятие придется отменить. Связано это с тем, что певцу угрожают. Например, в «Инстаграме» можно увидеть много нелицеприятных сообщений. Мужчин, которые придут на концерт, уже успели назвать «петухами». Проведение мероприятия, согласно некоторым месседжам, несет угрозу здоровью исполнителя. Неизвестной остаётся причина такой неприязни к певцу. Тем более, что концерты с участием Крида уже неоднократно проходили в Махачкале. Возможно, что проявляют недовольство не именно жители Дагестана, а кто-то «заказал» такую акцию. Наверняка, у Егора много конкурентов и тех, кто завидует успешной карьере на сцене.
Сам музыкант раздраженно реагирует на подобные оскорбления. Он задумывается над удалением своего аккаунта. Его оскорбляет вмешательство посторонних людей в творчество и личную жизнь. Реагировать на неадекватных людей довольно сложно, поэтому можно просто удалить свою страничку. Тем более, когда постоянно советуют, что и как делать. Как будет развиваться ситуация далее, покажет время.
Краткая информация о Егоре Криде
Имя: Егор Крид
Отчество: Николаевич
День рождения: 25.06.1994
Возраст: 24 года
Место рождения: г. Пенза
Рост: 185 см
Вес: 80 кг
Знак Зодиака: Рак
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певец, автор песен
Фотографии
Фотографии
А как вы думаете, состоится ли выступление певца 9 сентября? 6
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Андрей / 06.09.18 11:03Ждем 9 сентября! Посмотрим, что будет. Хотя я думаю и надеюсь, что всё обойдется спокойно!
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Тоня / 06.09.18 10:54Да нормальный он парень. А по поводу показухи. Ну кто из звезд шоу-бизнеса сейчас её не устраивает? Главное, привлечь внимание к себе и своему творчеству. Тогда и будет успех!
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Ирина / 05.09.18 19:41Хах! Для меня это не сюрприз. Видно на Кавказе мужчинам не очень нравятся такие, как Крид. Слишком он красивый и привлекательный!
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Светочка / 05.09.18 18:02Мне не очень нравятся его клипы. Много показухи. Немного напрягает, когда подруги тащатся от этого певца.
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Нина / 05.09.18 17:42Да что тут непонятного? Просто конкуренты пытаются спровоцировать Егора. У него нервы не железные.
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Stone25 / 05.09.18 17:38Непонятная ситуация сложилась. Он раньше выступал в Дагестане, и всё было нормально. А теперь кто-то против.