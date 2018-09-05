Зять Михалкова банкрот

Возглавляемое им предприятие задолжало 68,5 млрд. руб. Огромный концерн будет продан с молотка.

Все родственники знаменитого режиссера находятся на виду и любые изменения их семейного статуса, финансовые трудности или достижения становятся достоянием общественности.

На днях стало известно, что муж дочери Никиты Михалкова официально был признан банкротом. Альберт Баков на протяжении многих лет возглавлял концерн «Тракторные заводы». Двадцать предприятий, входящих в его структуру, специализировались в области сельскохозяйственного, железнодорожного и промышленного машиностроения. Территориально они были раскиданы по разным регионам страны.

Суммарный ежегодный оборот бизнеса достигал нескольких миллионов долларов. Это было в лучшие времена концерна. В последние годы дела его шли не так успешно. О серьезных проблемах руководство «Тракторных заводов» заговорило в прошлом году. Тогда же ВЭБ, кредитовавший концерн, подал иск, указав сумму долговых обязательств. Она составила 68,5 млрд. рублей.

Эффективно решить проблему не удалось. Баков и представители корпорации «Ростех», принявшей концерн в операционное управление, пришли к единому решению: пройти через процедуру банкротства.

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Напомним, что дочь Михалкова Анна и Альберт Баков занимаются воспитанием троих детей, но отношения их нельзя назвать идеальными. Они уже расходились. Причиной развода, по слухам, стал роман Анны Михалковой с Александром Штейном. После супруги нашли в себе силы помириться и повторно узаконили отношения.