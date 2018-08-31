Эминем - камикадзе

Поклонники рэпера Эминема в восторге. В четверг, в полночь, 15-кратный обладатель «Грэмми» неожиданно выпустил свой новый альбом с эффектным названием «Камикадзе». Новый альбом, второй за последние восемь месяцев и десятый за всю карьеру музыканта, был создан в сотрудничестве с Dr. Dre, который выступил со-продюсером.

Публикация от Marshall Mathers (@eminem) 30 Авг 2018 в 9:19 PDT

В новом альбоме 13 треков общей продолжительностью 45 минут, в том числе песня «Веном», написанная для выходящего вскоре фильма с Томом Харди. В записи альбома участвовали канадская певица Джесси Рейес, фронтмен Bon Iver Джастин Вернон и многие другие.

Для обложки альбома была использована картинка, где изображен хвост боевого реактивного самолета, схожее оформление было у альбома группы Beastie Boys Licensed to Ill. На задней стороне обложки становится видно, что самолет врезается во что-то, а его пилот делает при этом непристойный жест, показывая средний палец.

Пояснение к альбому от самого Эминема звучит как: «Шейди бьет в ответ, открыто и честно». Уже первая композиция с альбома - The Ringer - задает тон. В ней Эминем заявляет, что хочет ударить в лицо весь мир. Есть в альбоме слова, направленные против президента США Дональда Трампа, Харви Вайнштейна, Machine Gun Kelly, Джо Баддена и молодых рэперов, таких как Lil Pump, Lil Xan и Lil Yachty. Досталось также и музыкальным критикам и премии «Грэмми» за их негативное отношение к предыдущему альбому Эминема Revival.

На одном из треков нового альбома имеется запись менеджера Эминема Пола Розенберга, который говорит: «Ты что, хочешь просто проехаться по всем, кто сказал что-либо о твоей работе или о тебе самом? Не думаю, что это хорошая идея. Что будет дальше? «Камикадзе 2», где ты ответишь тем, кому не понравился предыдущий альбом? Это скользкая тропинка. Не думаю, что это хорошая идея».

Но ярость рэпера направлена не только на других, но и на себя самого. В треке Stepping Stone он говорит о том, что хотел бы смыть с себя все грехи и грязь, хотел бы изменить многие моменты в прошлом, которые, в частности, причинили вред его друзьям.

Напомним, во время выступления на мероприятии BET Hip-Hop Awards в прошлом году рэпер прочитал текст, в котором нелестно отозвался о президенте Трампе из-за его критики игроков НФЛ и реакции на расистские выступления в Шарлотсвилле. В конце выступления рэпер матерно выразился, послав на несколько букв всех его фанатов, которые поддерживают политику Трампа.