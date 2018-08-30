Кобзон умер
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В СМИ появились заметки, что на 81-м году жизни не стало Иосифа Давыдовича Кобзона. По сообщениям из различных источников, певец скончался в больнице.
Артиста госпитализировали в конце июля. Состояние Кобзона ухудшилось настолько, что его поместили в отделение реанимации. В это время супруга певца и его близкое окружение, включая пресс-секретаря Варвару Виноградову, сообщали, что артист проходит плановое лечение и ничего из ряда вон выходящего в их семье не случилось.
Еще через две недели журналисты выяснили, что Иосиф Давыдович впал в кому. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сестра артиста настоятельно попросила представителей СМИ не лезть в частную жизнь и не публиковать сообщения, которые пугают близких родственников и хороших знакомых Кобзона. Женщина заверила, что с артистом все в порядке, а информация – ложная.
30 августа артиста не стало. Он умер, так и не приходя в сознание. Близкие певца уже подтвердили данную информацию.
Напомним, что на протяжении последних 13 лет артист боролся с раком. Его супруга Нелли активно поддерживала Иосифа Давыдовича. Именно она, по словам Кобзона, внушила ему веру в то, что недуг не так страшен, и жить с подобным диагнозом можно.
Краткая информация об Иосифе Кобзоне
Имя: Иосиф Кобзон
Отчество: Давыдович
День рождения: 11.09.1937
Возраст: 80 лет
Место рождения: Часов Яр, Донецкая обл., Украина
Рост: 176 см
Вес: 89 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: эстрадный певец
Фотографии
Фотографии
Вы считаете смерть Кобзона потерей для страны? 8
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Татьяна Балаклея / 31.08.18 10:42Светлая память!!!!!Душевные песни пел.У нас в Украине его очень любили.
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Судья Краснодар / 30.08.18 17:01Нет не считаю!
- Комментарий набрал слишком много минусов. Показать.
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Light / 30.08.18 14:38Что-то все они раком болеют. Прям чума какая-то. Чаще гриппа и ВИЧ звучать стало.
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Лика / 30.08.18 14:29Творчество его не люблю и мне оно не понятно, но он и, правда, молодец. Стойко держался в последние годы, супругу любил и благодарил. Достойно жизнь прожил. Заслуживает уважения. Соболезную близким. Им сейчас не до прессы.
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Иваныч / 30.08.18 14:25Молодец, мужик! До последнего вселял веру и в остальных! Светлая память ему.
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Валентина / 30.08.18 14:15Жалко, конечно. Соболезную родным.