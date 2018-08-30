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Кобзон умер


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В СМИ появились заметки, что на 81-м году жизни не стало Иосифа Давыдовича Кобзона. По сообщениям из различных источников, певец скончался в больнице.

Артиста госпитализировали в конце июля. Состояние Кобзона ухудшилось настолько, что его поместили в отделение реанимации. В это время супруга певца и его близкое окружение, включая пресс-секретаря Варвару Виноградову, сообщали, что артист проходит плановое лечение и ничего из ряда вон выходящего в их семье не случилось.

Еще через две недели журналисты выяснили, что Иосиф Давыдович впал в кому. Его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Сестра артиста настоятельно попросила представителей СМИ не лезть в частную жизнь и не публиковать сообщения, которые пугают близких родственников и хороших знакомых Кобзона. Женщина заверила, что с артистом все в порядке, а информация – ложная.

30 августа артиста не стало. Он умер, так и не приходя в сознание. Близкие певца уже подтвердили данную информацию.

Напомним, что на протяжении последних 13 лет артист боролся с раком. Его супруга Нелли активно поддерживала Иосифа Давыдовича. Именно она, по словам Кобзона, внушила ему веру в то, что недуг не так страшен, и жить с подобным диагнозом можно.

 

 

Краткая информация об Иосифе Кобзоне

Имя: Иосиф Кобзон

Отчество: Давыдович

День рождения: 11.09.1937

Возраст: 80 лет

Место рождения: Часов Яр, Донецкая обл., Украина

Рост: 176 см

Вес: 89 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Бык

Деятельность: эстрадный певец

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8 Не нравится 8 Нравится 30.08.2018 Теги: Иосиф Кобзон

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