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Карьера Гая Ричи летит под откос


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Знаменитый режиссер Гай Ричи последние годы не радует продюсеров и инвесторов кинобизнеса своими проектами. Две его работы «Агенты А.Н.К.Л.», а также «Король Артур» не принесли ожидаемой прибыли.

Сейчас Гай Ричи сотрудничает с известной мультипликационной студией Disney. На днях он презентовал продюсерам готовую ленту. Это воплощенная в полном метре история про Алладина с известными актерами. Руководители проекта, оценив работу режиссера, выразили крайнее недовольство.

Продюсеров категорически не устроило качество фильма. Не понравилось им и отсутствие должного восточного колорита в большинстве сцен. Гаю Ричи поставили жесткое условие: чтобы картина была допущена к прокату, большую ее часть нужно переснять.

Сделать это крайне затруднительно. Съемки были завершены полгода назад, а у актеров, сыгравших ключевые роли, график очень плотный. Актер, ставший Алладином, Наоми Скотт, сыгравшая Жасмин, а также Уилл Смит, появившийся в роли джина, в ближайшие полгода и больше вернуться на съемочную площадку не смогут.

Еще одна не менее существенная проблема – это разработка декораций и поиск аутентичной массовки. Все это требует не только времени, но и дополнительных финансовых средств. Бюджет картины при этом уже исчерпан.

Что Гай Ричи будет делать дальше, остается загадкой. Тем временем продюсеры, вложившие в работу большие деньги, отмечают, что их ставка на режиссера не оправдала себя. 

Краткая информация о Гае Ричи

Имя: Гай Ричи

День рождения: 10.09.1968

Возраст: 49 лет

Место рождения: Хатфилд, Англия

Рост: 180 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Обезьяна

Деятельность: режиссер, продюсер, сценарист

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0 Не нравится 0 Нравится 30.08.2018 Теги: Гай Ричи

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