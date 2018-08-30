Карьера Гая Ричи летит под откос

Знаменитый режиссер Гай Ричи последние годы не радует продюсеров и инвесторов кинобизнеса своими проектами. Две его работы «Агенты А.Н.К.Л.», а также «Король Артур» не принесли ожидаемой прибыли.

Сейчас Гай Ричи сотрудничает с известной мультипликационной студией Disney. На днях он презентовал продюсерам готовую ленту. Это воплощенная в полном метре история про Алладина с известными актерами. Руководители проекта, оценив работу режиссера, выразили крайнее недовольство.

Продюсеров категорически не устроило качество фильма. Не понравилось им и отсутствие должного восточного колорита в большинстве сцен. Гаю Ричи поставили жесткое условие: чтобы картина была допущена к прокату, большую ее часть нужно переснять.

Сделать это крайне затруднительно. Съемки были завершены полгода назад, а у актеров, сыгравших ключевые роли, график очень плотный. Актер, ставший Алладином, Наоми Скотт, сыгравшая Жасмин, а также Уилл Смит, появившийся в роли джина, в ближайшие полгода и больше вернуться на съемочную площадку не смогут.

Еще одна не менее существенная проблема – это разработка декораций и поиск аутентичной массовки. Все это требует не только времени, но и дополнительных финансовых средств. Бюджет картины при этом уже исчерпан.

Что Гай Ричи будет делать дальше, остается загадкой. Тем временем продюсеры, вложившие в работу большие деньги, отмечают, что их ставка на режиссера не оправдала себя.