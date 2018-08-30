Карьера Гая Ричи летит под откос
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Знаменитый режиссер Гай Ричи последние годы не радует продюсеров и инвесторов кинобизнеса своими проектами. Две его работы «Агенты А.Н.К.Л.», а также «Король Артур» не принесли ожидаемой прибыли.
Сейчас Гай Ричи сотрудничает с известной мультипликационной студией Disney. На днях он презентовал продюсерам готовую ленту. Это воплощенная в полном метре история про Алладина с известными актерами. Руководители проекта, оценив работу режиссера, выразили крайнее недовольство.
Продюсеров категорически не устроило качество фильма. Не понравилось им и отсутствие должного восточного колорита в большинстве сцен. Гаю Ричи поставили жесткое условие: чтобы картина была допущена к прокату, большую ее часть нужно переснять.
Сделать это крайне затруднительно. Съемки были завершены полгода назад, а у актеров, сыгравших ключевые роли, график очень плотный. Актер, ставший Алладином, Наоми Скотт, сыгравшая Жасмин, а также Уилл Смит, появившийся в роли джина, в ближайшие полгода и больше вернуться на съемочную площадку не смогут.
Еще одна не менее существенная проблема – это разработка декораций и поиск аутентичной массовки. Все это требует не только времени, но и дополнительных финансовых средств. Бюджет картины при этом уже исчерпан.
Что Гай Ричи будет делать дальше, остается загадкой. Тем временем продюсеры, вложившие в работу большие деньги, отмечают, что их ставка на режиссера не оправдала себя.
Краткая информация о Гае Ричи
Имя: Гай Ричи
День рождения: 10.09.1968
Возраст: 49 лет
Место рождения: Хатфилд, Англия
Рост: 180 см
Вес: 75 кг
Знак Зодиака: Дева
Восточный гороскоп: Обезьяна
Деятельность: режиссер, продюсер, сценарист
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Вам нравятся фильмы Гая Ричи? 4
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Люсинда / 30.08.18 15:28А у нас бы бабки попилили и приняли. Смотри, какие американцы честные. И бюджет выгребли, и переснимать заставили.
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Fillll / 30.08.18 15:23Гай Ричи и сказка про Алладина, а чем вообще продюсеры думали изначально. Где этот британец с характерными сценами и где Восток? Уверена наш советский Алладин его переплюнет!
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Revvol / 30.08.18 15:04Я только Шерлока смотрела. Ему надо было еще пару таких фильмов снять и хватит. Остальное как-то не зашло.
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Ульяна / 30.08.18 14:51Я его вообще как мужа Мадонны знаю. Он что-то еще снимает?