Крутой клип Темниковой
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Последнюю работу Елена сняла без вложений, на смартфон. Актрисами выступили подруги Темниковой. Для съемок певица пригласила Настю Ивлееву, Диану Коркунову, а также Машу Миногарову.
Елена Темникова представила на суд поклонников сразу два видео на песню «Не модные». В первую очередь фанатам был презентован официальный клип, а на днях Елена представила нестандартную работу, снятую:
- без привлечения гримеров;
- без вагончика с костюмами;
- без съемочной группы;
- на камеру смартфона.
По словам Елены, идея родилась спонтанно. Певица очень надеется, что такой формат видео придется по душе поклонникам. Он выглядит живым и современным.
Сюжет видеоряда незатейливый. Девушки просто проводили выходные в одном из загородных поселков Москвы и демонстрировали поклонникам, чем они занимаются, когда собираются вместе в обычной жизни.
По признанию девушек, они дурачатся, едят всевозможные лакомства, делают много селфи и снимают видео. Отдыхают они точно так же, как и другая молодежь.
Подруги Темниковой, принявшие участие в съемках клипа, отметили, что идея им очень понравилась. Снимали видео они с большим удовольствием. Девушки рассказали, что Лену они ценят за доброту, простоту и человечность. При всех ее возможностях и успехе, она всегда остается собой и никогда не боится экспериментировать.
Поклонники видеоряд оценили: «Куда лучше оригинального клипа», «Вертикальная версия нравится больше, чем горизонтальная», «Очень круто, хотя с клипом не заморачивались», «Не фанат такой музыки, но клип обожаю».
Краткая информация о Елене Темниковой
Имя: Елена Темникова
Отчество: Владимировна
День рождения: 18.04.1985
Возраст: 33 года
Место рождения: Курган
Рост: 165 см
Вес: 49 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Бык
Деятельность: певица, телеведущая
Фотографии
Фотографии
Как вам вторая версия клипа Темниковой? 5
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Светик / 29.08.18 14:29Я вообще Темникову люблю.
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Кара / 29.08.18 14:24Ивлеева везде. Скоро станет заразой как Бузова
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Тимур / 29.08.18 14:23Так и я певцом стать могу)))) Снял бюджетненький клипок и ты – звезда!
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Nfy / 29.08.18 13:49Ниче так, смотреть можно.