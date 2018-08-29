Крутой клип Темниковой

Последнюю работу Елена сняла без вложений, на смартфон. Актрисами выступили подруги Темниковой. Для съемок певица пригласила Настю Ивлееву, Диану Коркунову, а также Машу Миногарову.

Елена Темникова представила на суд поклонников сразу два видео на песню «Не модные». В первую очередь фанатам был презентован официальный клип, а на днях Елена представила нестандартную работу, снятую:

без привлечения гримеров;

без вагончика с костюмами;

без съемочной группы;

на камеру смартфона.

По словам Елены, идея родилась спонтанно. Певица очень надеется, что такой формат видео придется по душе поклонникам. Он выглядит живым и современным.

Сюжет видеоряда незатейливый. Девушки просто проводили выходные в одном из загородных поселков Москвы и демонстрировали поклонникам, чем они занимаются, когда собираются вместе в обычной жизни.

По признанию девушек, они дурачатся, едят всевозможные лакомства, делают много селфи и снимают видео. Отдыхают они точно так же, как и другая молодежь.

Подруги Темниковой, принявшие участие в съемках клипа, отметили, что идея им очень понравилась. Снимали видео они с большим удовольствием. Девушки рассказали, что Лену они ценят за доброту, простоту и человечность. При всех ее возможностях и успехе, она всегда остается собой и никогда не боится экспериментировать.

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Поклонники видеоряд оценили: «Куда лучше оригинального клипа», «Вертикальная версия нравится больше, чем горизонтальная», «Очень круто, хотя с клипом не заморачивались», «Не фанат такой музыки, но клип обожаю».