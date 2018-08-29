«Багровая мята» со вкусом печали

Дженнифер Гарнер выглядела превосходно на красной ковровой дорожке перед премьерой ее нового фильма «Багровая мята» в Лос-Анджелесе. Актриса находилась в хорошем настроении, несмотря на то, что всего несколько дней назад была вынуждена отвезти своего бывшего мужа Бена Аффлека в реабилитационную клинику.

Гарнер, которой исполнилось 46 лет, была украшением ковровой дорожки на премьере ее нового триллера. Дженнифер появилась в длинном черном платье с одним открытым плечом. Черные и серебряные браслеты подобраны были к туфлям на высоком каблуке. Она выглядела свежей и радостной, улыбаясь фотографам.

Прошли считанные дни с тех пор, как ее сфотографировали напряженной и взволнованной, везущей ее бывшего мужа Бена Аффлека в реабилитационную клинику. В среду, 22 августа, Гарнер приехала домой к Аффлеку примерно в 6 часов вечера. Утверждается, что Аффлек выпивал несколько дней до этого. На фото, сделанных папарацци в машине Гарнер, видно, что актер сидел на заднем сиденье в расстроенных чувствах и слезах.

Аффлек уже долгое время сражается со своим пристрастием к алкогольным напиткам. Вместе с новостями о его новых проблемах появились сведения и о том, что они с Гарнер заключили соглашение о разводе. Пара рассталась в 2015 году, но только в 2017 подала документы на развод.

В марте 2017 года Аффлек объявил об успешном окончании реабилитационного курса и о своем намерении работать над дальнейшим выздоровлением. Все выглядело так, будто актер держал свое слово, вплоть до его недавнего разрыва с Линдси Шукус. Трезвый образ жизни Бена оказался под сомнением и после того, как он был сфотографирован на свиданиях с моделью Playboy Шоной Секстон в середине августа.

Стоит отметить, что это уже третий курс реабилитации за 17 лет. Несмотря на все это, Гарнер по-прежнему на его стороне. Актриса дала понять актеру, что в настоящий момент он не может покинуть клинику, что это будет плохо как для него, так и для детей. Об этом сообщил источник, близкий к актрисе, эксклюзивно HollywoodLife. Утверждается, что Гарнер сохранила теплые чувства к Бену как к отцу ее детей, но устала от того, что ей постоянно приходится заниматься его проблемами.