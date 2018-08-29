 
 
 

 
 
На главную
 
 

«Багровая мята» со вкусом печали


0 0

Дженнифер Гарнер выглядела превосходно на красной ковровой дорожке перед премьерой ее нового фильма «Багровая мята» в Лос-Анджелесе. Актриса находилась в хорошем настроении, несмотря на то, что всего несколько дней назад была вынуждена отвезти своего бывшего мужа Бена Аффлека в реабилитационную клинику.

Гарнер, которой исполнилось 46 лет, была украшением ковровой дорожки на премьере ее нового триллера. Дженнифер появилась в длинном черном платье с одним открытым плечом. Черные и серебряные браслеты подобраны были к туфлям на высоком каблуке. Она выглядела свежей и радостной, улыбаясь фотографам.

Прошли считанные дни с тех пор, как ее сфотографировали напряженной и взволнованной, везущей ее бывшего мужа Бена Аффлека в реабилитационную клинику. В среду, 22 августа, Гарнер приехала домой к Аффлеку примерно в 6 часов вечера. Утверждается, что Аффлек выпивал несколько дней до этого. На фото, сделанных папарацци в машине Гарнер, видно, что актер сидел на заднем сиденье в расстроенных чувствах и слезах.

Аффлек уже долгое время сражается со своим пристрастием к алкогольным напиткам. Вместе с новостями о его новых проблемах появились сведения и о том, что они с Гарнер заключили соглашение о разводе. Пара рассталась в 2015 году, но только в 2017 подала документы на развод.

В марте 2017 года Аффлек объявил об успешном окончании реабилитационного курса и о своем намерении работать над дальнейшим выздоровлением. Все выглядело так, будто актер держал свое слово, вплоть до его недавнего разрыва с Линдси Шукус. Трезвый образ жизни Бена оказался под сомнением и после того, как он был сфотографирован на свиданиях с моделью Playboy Шоной Секстон в середине августа.

Стоит отметить, что это уже третий курс реабилитации за 17 лет. Несмотря на все это, Гарнер по-прежнему на его стороне. Актриса дала понять актеру, что в настоящий момент он не может покинуть клинику, что это будет плохо как для него, так и для детей. Об этом сообщил источник, близкий к актрисе, эксклюзивно HollywoodLife. Утверждается, что Гарнер сохранила теплые чувства к Бену как к отцу ее детей, но устала от того, что ей постоянно приходится заниматься его проблемами.

Краткая информация о Бене Аффлеке

Имя: Бен Аффлек

День рождения: 15.08.1972

Возраст: 46 лет

Место рождения: Беркли, США

Рост: 189 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актер, сценарист

Смотреть фотографии с Беном Аффлеком

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 0 Нравится 29.08.2018 Теги: Дженнифер Гарнер Бен Аффлек

А вам понравился образ актрисы? 5  

Оставить комментарий
  • МиМи / 30.08.18 01:16
    -
    0
    +
    Думаю, она проще смотрит на выходки экс-супруга, во время брака уже насмотрелась, радуется наверное, что уже развелась.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Лика / 30.08.18 01:14
    -
    0
    +
    Я вижу шикарную и сильную женщину, многодетную мать, талантливую актрису, хочу пожелать ей только нормального мужчину.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Кира / 30.08.18 01:12
    -
    0
    +
    Думаю, она просто устала тащить его на своих плечах, ну что это за мужчина, что женщина у него как палочка-выручалочка, это она на него должна полагаться как на отца ее детей, а пока наоборот. Я считаю, что этот актер просто эгоист, который думает только о своих удовольствиях.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Августа / 30.08.18 01:09
    -
    0
    +
    Я ничего не слышала про этот фильм, но выглядит она действительно эффектно, черные платья будут долго еще оставаться классикой.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
  • Валя / 30.08.18 01:03
    -
    0
    +
    Эффектно, она прям красотка! Даже смогла хорошо сыграть хорошее настроение, хотя мне кажется, у нее оно не такое уж и радостное, учитывая недавние события. Хоть он и бывший, все равно отец ее детей, она переживает, тем более столько лет в браке были.
    ответить цитировать ссылка пожаловаться
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору