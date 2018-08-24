Отсудить не получилось

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21 августа столичный Измайловский суд принял решение по иску певца Александра Малинина. В удовлетворении выдвинутых адвокатами артиста требованиях было отказано.
Певец был женат трижды. Самые сложные отношения у него сложились со второй супругой, в браке с которой он пробыл всего 2 года. Александр и Ольга расстались еще в 1985 году, но конфликты между ними продолжаются до сих пор.
Долгое время после расставания Малинин не хотел признавать, что родившаяся у Ольги в 1986 году девочка его дочь. В 2011 году после сдачи теста ДНК его отцовство было подтверждено. Александру пришлось признать факт официально. Несмотря на это встречаться с дочерью он не желал.
Уже взрослая Кира предпринимала такие попытки, но Малинин относился к девушке холодно. Отношения между дочерью и отцом не сложились. Обиженная бывшая супруга стала появляться в различных шоу федеральных каналов, где рассказывала о том, что Александр бросил ее. По словам Ольги, Кира, которая так и не сумела найти контакт с отцом, была на грани самоубийства.
Подобных высказываний в свой адрес Александр Малинин не выдержал. Он подал иск в суд, заявив, что хочет отсудить 1 млн. рублей у Ольги и еще столько же у издания «Собеседник.ру».
После длительной судебной тяжбы в удовлетворении выдвинутых требований Александру Малинину было отказано. В ходе слушания представителями юстиции было признано, что Ольга и представители СМИ выказывали оценочные суждения, однако умысла испортить его репутацию у них не было.
Краткая информация об Александре Малинине
Имя: Александр Малинин
Отчество: Николаевич
День рождения: 16.11.1958 ( возраст: 59 лет )
Место рождения: Свердловск
Рост: 177 см
Вес: 70 кг
Знак Зодиака: Скорпион
Восточный гороскоп: Собака
Деятельность: певец, актер
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Как вы относитесь к решению суда? 7
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WOW / 24.08.18 14:22Скорее всего все более приземленно: ей просто неоткуда больше брать деньги, .а шоу и интервью дают хоть что - то. Так что эти скандалы - просто источник заработка, не более
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Кира / 24.08.18 11:29Зря. Пусть платила бы ему. Если человек не идет на контакт, чего лезешь? Денег не хватает? Идешь в суд с тестом ДНК и подаешь на алименты за все годы. Лезть к бывшему и навязываться внаглую, мол, давай еще любезничай с нами – это лишнее.
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Rozza / 24.08.18 11:13Как так можно?! Ребенка сделал, из жизни послал. Если бы не ДНК вообще полностью отморозился. Я бы тоже пошла на шоу, рассказать какой он «чудак».
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Nook / 24.08.18 10:54Девочка уже не девочка! Ей бы своих детей иметь и мужа, а не на папу вешаться, пытаясь чего-то там восполнить.
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Курука / 24.08.18 23:12Девочка имеет травму. Отец не просто бросил и забыл, а даже признавать не хотел. Его неприязнь конкретно покалечело ей психику, постоянная трпвля себя самой, почему, чем я плоха, я плохая, меня не любят, я не нужна, так лучше я умру. Есть разные пути преодоления детских травм и потом взросления через них. Она ищет и использует. Позорить его на всю страну - лишь месть. Извинился бы,прижал к груди и нанял бы ей психолога. А он в суд.
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