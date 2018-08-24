Отсудить не получилось

21 августа столичный Измайловский суд принял решение по иску певца Александра Малинина. В удовлетворении выдвинутых адвокатами артиста требованиях было отказано.

Певец был женат трижды. Самые сложные отношения у него сложились со второй супругой, в браке с которой он пробыл всего 2 года. Александр и Ольга расстались еще в 1985 году, но конфликты между ними продолжаются до сих пор.

Долгое время после расставания Малинин не хотел признавать, что родившаяся у Ольги в 1986 году девочка его дочь. В 2011 году после сдачи теста ДНК его отцовство было подтверждено. Александру пришлось признать факт официально. Несмотря на это встречаться с дочерью он не желал.

Уже взрослая Кира предпринимала такие попытки, но Малинин относился к девушке холодно. Отношения между дочерью и отцом не сложились. Обиженная бывшая супруга стала появляться в различных шоу федеральных каналов, где рассказывала о том, что Александр бросил ее. По словам Ольги, Кира, которая так и не сумела найти контакт с отцом, была на грани самоубийства.

Подобных высказываний в свой адрес Александр Малинин не выдержал. Он подал иск в суд, заявив, что хочет отсудить 1 млн. рублей у Ольги и еще столько же у издания «Собеседник.ру».

После длительной судебной тяжбы в удовлетворении выдвинутых требований Александру Малинину было отказано. В ходе слушания представителями юстиции было признано, что Ольга и представители СМИ выказывали оценочные суждения, однако умысла испортить его репутацию у них не было.