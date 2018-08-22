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ЭКО на камеру


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Несмотря на эффектную внешность, личная жизнь Эвелины Бледанс складывается непросто. За плечами у женщины уже три брака и двое детей, один из которых страдает синдромом Дауна.

Последний развод Эвелины состоялся в 2017 году. Она разошлась с отцом своего младшего сына. Ввиду сложной болезни ребенка родители нашли в себе силы поддерживать дружеские отношения и совместно заниматься воспитанием Семена.

Как оказалось, Эвелина всегда мечтала о том, чтобы у нее было трое детей. Она очень хочет стать матерью еще одного малыша. Поскольку любимого мужчины рядом с актрисой на данный момент нет, она решилась на экстракорпоральное оплодотворение. Сделала это актриса весьма своеобразным способом. О своем желании она рассказала в эфире федерального канала. Более того Бледанс решила провести процедуру ЭКО в прямом эфире.

Увиденное поклонников и хейтеров актрисы шокировало. Одни писали ей слова поддержки и отметили, что это смелый поступок, тем более, что третьего ребенка ей предстоит воспитывать самостоятельно. В 49 лет ввиду психоэмоционалных нагрузок это уже не так легко как в 20.

Других возмутило, что из такого правильного поступка Бледанс устроила шоу. Некоторые из фолловеров отметили, что сомневаются в правдивости кадров. Подписчики предполагают, что никакой беременности не будет и Эвелина спустя пару недель сообщит об отторжении эмбриона. 

Краткая информация об Эвелине Бледанс

Имя: Эвелина Бледанс

Отчество: Висвальдовна

День рождения: 05.04.1969 ( возраст: 49 лет )

Место рождения: Ялта, Крым, УССР

Рост: 174 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса, певица, телеведущая

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0 Не нравится 0 Нравится 22.08.2018 Теги: эвелина бледанс

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