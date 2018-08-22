ЭКО на камеру
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Несмотря на эффектную внешность, личная жизнь Эвелины Бледанс складывается непросто. За плечами у женщины уже три брака и двое детей, один из которых страдает синдромом Дауна.
Последний развод Эвелины состоялся в 2017 году. Она разошлась с отцом своего младшего сына. Ввиду сложной болезни ребенка родители нашли в себе силы поддерживать дружеские отношения и совместно заниматься воспитанием Семена.
Как оказалось, Эвелина всегда мечтала о том, чтобы у нее было трое детей. Она очень хочет стать матерью еще одного малыша. Поскольку любимого мужчины рядом с актрисой на данный момент нет, она решилась на экстракорпоральное оплодотворение. Сделала это актриса весьма своеобразным способом. О своем желании она рассказала в эфире федерального канала. Более того Бледанс решила провести процедуру ЭКО в прямом эфире.
Увиденное поклонников и хейтеров актрисы шокировало. Одни писали ей слова поддержки и отметили, что это смелый поступок, тем более, что третьего ребенка ей предстоит воспитывать самостоятельно. В 49 лет ввиду психоэмоционалных нагрузок это уже не так легко как в 20.
Других возмутило, что из такого правильного поступка Бледанс устроила шоу. Некоторые из фолловеров отметили, что сомневаются в правдивости кадров. Подписчики предполагают, что никакой беременности не будет и Эвелина спустя пару недель сообщит об отторжении эмбриона.
Краткая информация об Эвелине Бледанс
Имя: Эвелина Бледанс
Отчество: Висвальдовна
День рождения: 05.04.1969 ( возраст: 49 лет )
Место рождения: Ялта, Крым, УССР
Рост: 174 см
Вес: 54 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса, певица, телеведущая
Фотографии
Фотографии
Как вы относитесь к поступку Эвелины? 7
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кошечка / 23.08.18 07:45Я что все так переживают??? Эвелина сама поднимает своих детей, ни у кого помощи не просит. Если у нее есть силы, желание и возможность, надо рожать!!! Дети - счастье!
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Злыдня / 22.08.18 14:52Каждый зарабатывает как может. Видимо на Семике зарабатывать много не получается, нужен еще один источник.
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Мария / 22.08.18 10:46Ничего такого в кадрах нет. То, что, не боясь, рассказала обо всем, пояснила и продемонстрировала – молодец. Пример тем, у кого есть желание иметь ребенка, но по каким-то причинам не получается.
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лаки / 22.08.18 10:04ей бы курс психотерапии у хорошего спеца...
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Voda / 22.08.18 10:03Ну, роды же Джигурда вываливал в сеть. Чего бы и зачатие туда же не отправить? К черту интимность, все давайте наружу. Трусы уже были? Идем дальше! Верной дорогой к деградации и прямо к предкам!
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Пантера_83 / 22.08.18 09:59Рожать/не рожать, кому потом воспитывать – все это полностью ее дело и никого не касается. Именно поэтому не понимаю, почему она делает так, чтобы интимные процедуры видели мы? Вот это бред!