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Пахома жестоко избили


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Знаменитый экстрасенс Пахом, увлекающийся искусством, прибыл с лекцией на биеннале в Красноярский край. Во время одной из встреч с местными жителями ему нанесли увечья. Нападавший ударил Сергея по голове железной трубой.

О происшествии сообщил сам Пахом. Он опубликовал фотографию с рассеченным лбом. Юродивый, как он сам себя называет, кратко прокомментировал произошедшее. Он с сожалением отметил, что вот такой электорат попался ему в этот раз. По словам Пахома, просветительство оказалось не просто тонкой работой, но еще и очень опасной.

Сергей рассказал, что сотрясения у него нет, а заявление на того, кто напал, он писать не стал. Пахом нашел в себе силы простить обидчика.

К слову, происшествие произошло не на лекции в галерее искусств «Цикорий», где Сергей встречался с художниками. Увечья были нанесены уже после этого, когда юродивый решил встретиться с жителями небольшого городка.

В ходе беседы он отметил, что Железногорск ему понравился. Также лектор призывал местное население не спешить и не покидать небольшой, красивый город, чтобы отправиться в столицу. Он призвал людей реализовывать творческий потенциал в тех местах, где они родились.

Общаясь, люди задавали Сергею интересующие их вопросы. На некоторые он отвечал эмоционально, и, очевидно, один затронул больную тему для присутствующего мужчины. Не согласный с мнением Пахома взялся за железную трубу.

 

Напомним, что Сергей Пахомов получил широкую популярность после появления в передаче «Битва экстрасенсов». Он продемонстрировал свою необычную силу, но до финала шоу явный претендент на победу не дошел. По личным причинам он предпочел покинуть проект. Помимо экстрасенсорики Сергей увлекается вопросами развития современного искусства, а также читает лекции, в которых затрагивается ценность отношения человека к жизни и окружающим.


1 Не нравится 1 Нравится 17.08.2018 Теги: Пахом

Вы согласны с решением Сергея простить обидчика и не писать заявление? 6  

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