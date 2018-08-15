Холли Берри сделала пикантный снимок
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Холли Берри не прекращает радовать своих фанатов. Недавно она поделилась на своей официальной страничке в социальных сетях фотографией в купальнике. Несмотря на то, что ей 51 год, Холли Берри выглядит просто бесподобно. Естественно, большинство женщин спрашивают, как именно актриса смогла достигнуть таких результатов? Возможно есть какой-нибудь секретный способ по уходу за собой. Актриса решила поделиться своим секретом с фанатами.
С возрастными изменениями, актриса Холли Берри борется с помощью особого рецепта. Основной секрет состоит в бульоне из костей. Приготовить его будет не так просто, он настаивается порядка восьми часов. Холли Берри рассказала, что она томит кости в толстой кастрюле. Огонь лучше всего сделать небольшим, чтобы бульон смог достаточно настояться.
Но не стоит полагаться исключительно на свойства бульона, об это говорит сама актриса. Она каждый день занимается физическими упражнениями, только сочетание физических нагрузок и правильного питания смогут сделать вашу фигуру такой же, как у Холли Берри. Опубликовав такой пост у себя на странице, актриса хочет больше людей мотивировать на ведение здорового образа жизни. Не стоит халатно относиться к своему телу, следует всегда следить за его состоянием и благополучием. И тогда в старости вы будете выглядеть как голливудская звезда.
Краткая информация о Холли Берри
Имя: Холли Берри
День рождения: 14.08.1966 ( возраст: 52 года )
Место рождения: г. Кливленд, США
Рост: 162 см
Вес: 50 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Лошадь
Деятельность: актриса
Фотографии
Фотографии
Что думаете о методике Холли Берри? 3
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Татьяна / 15.08.18 14:23Неужели не очевидно, что только одними диетами свою фигуру сделать красивой не получится. Конечно, нужно постоянно проводить время в спортивном зале. Мне нравиться Холли за то, что она не забросила свое тело и в таком возрасте продолжает трудиться и выглядеть хорошо. Рецепт тоже будет весьма полезен, особенно для тех, кто не особо разбирается в правильном питании.
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Анна / 15.08.18 14:22Все правильно делает, нужно следить за своим телом в любом возрасте. Отказаться от вредных привычек и активно заниматься спортом. Уверена Холли Берри несколько часов в день проводит в спортивном зале, чтобы обладать такой красивой фигурой. За рецепт полезного бульона отдельное ей спасибо.