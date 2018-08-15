Холли Берри сделала пикантный снимок

Холли Берри не прекращает радовать своих фанатов. Недавно она поделилась на своей официальной страничке в социальных сетях фотографией в купальнике. Несмотря на то, что ей 51 год, Холли Берри выглядит просто бесподобно. Естественно, большинство женщин спрашивают, как именно актриса смогла достигнуть таких результатов? Возможно есть какой-нибудь секретный способ по уходу за собой. Актриса решила поделиться своим секретом с фанатами.

С возрастными изменениями, актриса Холли Берри борется с помощью особого рецепта. Основной секрет состоит в бульоне из костей. Приготовить его будет не так просто, он настаивается порядка восьми часов. Холли Берри рассказала, что она томит кости в толстой кастрюле. Огонь лучше всего сделать небольшим, чтобы бульон смог достаточно настояться.

Как только кости начали выделять желатиновый коллаген, то значит вы на правильном пути. Именно для этого мы томим кости так долго. Нам необходимы минералы, которые содержатся в данной субстанции. Использование минералов улучшают иммунную систему, состояние кожи и волос. Также данное средство способно улучшить пищеварение.

Но не стоит полагаться исключительно на свойства бульона, об это говорит сама актриса. Она каждый день занимается физическими упражнениями, только сочетание физических нагрузок и правильного питания смогут сделать вашу фигуру такой же, как у Холли Берри. Опубликовав такой пост у себя на странице, актриса хочет больше людей мотивировать на ведение здорового образа жизни. Не стоит халатно относиться к своему телу, следует всегда следить за его состоянием и благополучием. И тогда в старости вы будете выглядеть как голливудская звезда.