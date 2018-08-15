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Холли Берри сделала пикантный снимок


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Холли Берри не прекращает радовать своих фанатов. Недавно она поделилась на своей официальной страничке в социальных сетях фотографией в купальнике. Несмотря на то, что ей 51 год, Холли Берри выглядит просто бесподобно. Естественно, большинство женщин спрашивают, как именно актриса смогла достигнуть таких результатов? Возможно есть какой-нибудь секретный способ по уходу за собой. Актриса решила поделиться своим секретом с фанатами. 

С возрастными изменениями, актриса Холли Берри борется с помощью особого рецепта. Основной секрет состоит в бульоне из костей. Приготовить его будет не так просто, он настаивается порядка восьми часов. Холли Берри рассказала, что она томит кости в толстой кастрюле. Огонь лучше всего сделать небольшим, чтобы бульон смог достаточно настояться. 

  • Полезная методика?

Как только кости начали выделять желатиновый коллаген, то значит вы на правильном пути. Именно для этого мы томим кости так долго. Нам необходимы минералы, которые содержатся в данной субстанции. Использование минералов улучшают иммунную систему, состояние кожи и волос. Также данное средство способно улучшить пищеварение.

Но не стоит полагаться исключительно на свойства бульона, об это говорит сама актриса. Она каждый день занимается физическими упражнениями, только сочетание физических нагрузок и правильного питания смогут сделать вашу фигуру такой же, как у Холли Берри. Опубликовав такой пост у себя на странице, актриса хочет больше людей мотивировать на ведение здорового образа жизни. Не стоит халатно относиться к своему телу, следует всегда следить за его состоянием и благополучием. И тогда в старости вы будете выглядеть как голливудская звезда. 

Краткая информация о Холли Берри

Имя: Холли Берри

День рождения: 14.08.1966 ( возраст: 52 года )

Место рождения: г. Кливленд, США

Рост: 162 см

Вес: 50 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Лошадь

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 1 Нравится 15.08.2018 Теги: Холли Берри

Что думаете о методике Холли Берри? 3  

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  • Татьяна / 15.08.18 14:23
    -
    0
    +
    Неужели не очевидно, что только одними диетами свою фигуру сделать красивой не получится. Конечно, нужно постоянно проводить время в спортивном зале. Мне нравиться Холли за то, что она не забросила свое тело и в таком возрасте продолжает трудиться и выглядеть хорошо. Рецепт тоже будет весьма полезен, особенно для тех, кто не особо разбирается в правильном питании.
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  • Анна / 15.08.18 14:22
    -
    0
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    Все правильно делает, нужно следить за своим телом в любом возрасте. Отказаться от вредных привычек и активно заниматься спортом. Уверена Холли Берри несколько часов в день проводит в спортивном зале, чтобы обладать такой красивой фигурой. За рецепт полезного бульона отдельное ей спасибо.
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