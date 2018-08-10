Невъездной с поддельными документами
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Несколько дней назад Константин Меладзе был задержан на границе Украины и Венгрии. Украинские пограничники, надлежащим образом проверив все документы музыканта, пропустили его дальше. Представители пограничной службы Венгрии во въезде в страну Меладзе отказали.
Основанием стало наличие потертостей в штампах, проставленных на страницах загранпаспорта. Именно этот факт заставил пограничников усомниться в подлинности предоставленных им документов.
Специалисты отмечают, что отказ во въезде на территорию Венгрии не единственная неприятность, которая может случиться с продюсером. Если данные о штампах, на которых были замечены потёртости, подтвердятся, Константина Меладзе могут лишить права въезда в страны Евросоюза сроком на два года.
Сам музыкант на данный момент никак ситуацию не комментирует, молчат об этом и его официальные представители. Инцидент был предан огласке представителями правоохранительных органов Украины.
Краткая информация о Константине Меладзе
Имя: Константин Меладзе
Отчество: Шотаевич
День рождения: 11.05.1963 ( возраст: 55 лет )
Место рождения: г. Батуми, Грузинская ССР
Рост: 180 см
Вес: 87 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: композитор, продюсер
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Вы верите обвинениям венгерских пограничников? 4
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Рупор / 10.08.18 11:42Это по-любому санкции))))...
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Кэтрин / 10.08.18 11:33Ну все. Теперь и ВерВеру в Италию не вывезешь. Всю романтику пограничники убили)))
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Скобелевская / 10.08.18 11:26В том, что документы у него поддельные - нет, конечно. Таким людям, не имеющим проблем с законом, подобное ник чему. А штампы дело такое. Не понравился ты погранцу и че хошь найдут.
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Аня / 10.08.18 10:48Вполне, из-а потертостей любого могут не пустить. Тем более в Европе понятия не имеют, кто такой Меладзе. Не задержали и уже должен быть доволен.