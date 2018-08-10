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Невъездной с поддельными документами


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Несколько дней назад Константин Меладзе был задержан на границе Украины и Венгрии. Украинские пограничники, надлежащим образом проверив все документы музыканта, пропустили его дальше. Представители пограничной службы Венгрии во въезде в страну Меладзе отказали.

Основанием стало наличие потертостей в штампах, проставленных на страницах загранпаспорта. Именно этот факт заставил пограничников усомниться в подлинности предоставленных им документов.

Специалисты отмечают, что отказ во въезде на территорию Венгрии не единственная неприятность, которая может случиться с продюсером. Если данные о штампах, на которых были замечены потёртости, подтвердятся, Константина Меладзе могут лишить права въезда в страны Евросоюза сроком на два года.

Сам музыкант на данный момент никак ситуацию не комментирует, молчат об этом и его официальные представители. Инцидент был предан огласке представителями правоохранительных органов Украины.

Краткая информация о Константине Меладзе

Имя: Константин Меладзе

Отчество: Шотаевич

День рождения: 11.05.1963 ( возраст: 55 лет )

Место рождения: г. Батуми, Грузинская ССР

Рост: 180 см

Вес: 87 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: композитор, продюсер

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0 Не нравится 0 Нравится 10.08.2018 Теги: Константин Меладзе

Вы верите обвинениям венгерских пограничников? 4  

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