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Юля Волкова впервые стала женой


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Бывшая солистка популярнейшей группы «Тату» впервые в своей жизни вышла замуж. Радостным событием она поделилась с подписчиками инстаграм. Артистка опубликовала свое фото в белом летящем платье на бретелях с букетом красных роз в руках. В подписи она поблагодарила высшие силы за свершившееся в жизни чудо и отметила, что мечты сбываются.

Эта новость стала полной неожиданностью для всех поклонников Юлии. О том, что у нее намечается свадьба, не знал никто. Личность избранника артистки до сих пор остается неизвестной. Его имя Волкова не оглашает, фотографии мужчины в социальных сетях она также не публикует.

Известно лишь, что свадьба Юлии состоялась за границей. Новоиспеченный муж немного старше певицы. Вместе они уже больше двух лет. Он никаким образом не относится к шоу-бизнесу и проживает за пределами России.

Отметим, что Юля официально стала женой действительно впервые. Несмотря на это у нее есть двое детей. Первую старшую дочь она родила еще в период участия в группе «Тату». Отцом девочки стал телохранитель артистки.

Еще спустя 3 года певица забеременела повторно. Отец ее сына – Парвиз Ясинов, с которым у нее сложились не простые взаимоотношения. Некоторое время Юля жила с мужчиной в гражданском браке, утверждая, что он официальный, и даже приняла ислам. Музыканты коллектива опровергали факт скрепления взаимоотношений на бумаге.  

Сейчас поклонники рады за артистку. Они поздравляют ее и желают девушке любви и счастья в семейной жизни.


0 Не нравится 0 Нравится 09.08.2018 Теги: Юлия Волкова

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