Тайная свадьба Андрея Гайдуляна
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Не так давно Андрей Гайдулян открыто рассказал о том, что расстался и развелся со своей супругой Дианой Очиловой. Вскоре выяснилась и причина развода актера. Примерно месяц назад он официально представил поклонникам новую девушку Александру Велескевич.
Пара появилась вместе на премьере фильма. Для влюбленных они вели себя достаточно сдержанно: мило улыбались друг другу и держались за руки. По информации из близкого окружения Гайдуляна, уже на тот момент Александра была для него не просто девушкой. Пара тайно сыграла свадьбу в Лас-Вегасе. Молодой семье уже несколько месяцев.
Отметим, что развод Андрею и его бывшей жене дался нелегко. Им довелось пережить непростой этап жизни актера, когда он боролся с онкологией. Диана активно его поддерживала и не оставила в одиночестве. То, что любимый после выздоровления переключил внимание на другую девушку, не могло не зацепить женщину.
О своей новой избраннице, которая известна зрителям по сериалу «Филфак», Александр отзывается исключительно положительно. Он сказал, что внимания девушки добиваться ему пришлось долго. Именно неприступность Александры покорила актера. Окончательно и бесповоротно он влюбился, заметив искрометное чувство юмора девушки.
Краткая информация об Андрее Гайдуляне
Имя: Андрей Гайдулян
Отчество: Сергеевич
День рождения: 12.04.1984 ( возраст: 34 года )
Место рождения: Кишинев, Молдова
Рост: 162 см
Вес: 73 кг
Знак Зодиака: Овен
Восточный гороскоп: Крыса
Деятельность: актер театра и кино
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Андрей поступил правильно, разведясь с женой после сложного периода отношений? 3
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[email protected] / 09.08.18 17:05Мне очень нравится сдержанный и элегантный стиль Меган в статусе уже принцессы. Тут не над чем плакать, радоваться надо)) Про сумочку - глупо, выход Меган с сумочкой из экокожи имело бы пользу. Правила можно реформировать, если они не идут в ногу со временем и не имеют смысла. На то они и монархи. Но это уже их дело, конечно. На Меган приятно смотреть, хороша.
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Falll / 09.08.18 15:13Жизнь - штука сложная. Никогда не знаешь где накроет. Мы же не Боги. Главное, искренне поблагодарить ее . В этой ситуации Диана действительно молодец была. Не каждая женщина рядом в сложную минуту останется.
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Марина / 09.08.18 15:04Да уж.... пузатенький подкаблучник Саша. Насколько экранный образ от жизни отличается.