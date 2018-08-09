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Тайная свадьба Андрея Гайдуляна


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Не так давно Андрей Гайдулян открыто рассказал о том, что расстался и развелся со своей супругой Дианой Очиловой. Вскоре выяснилась и причина развода актера. Примерно месяц назад он официально представил поклонникам новую девушку Александру Велескевич.

Пара появилась вместе на премьере фильма. Для влюбленных они вели себя достаточно сдержанно: мило улыбались друг другу и держались за руки. По информации из близкого окружения Гайдуляна, уже на тот момент Александра была для него не просто девушкой. Пара тайно сыграла свадьбу в Лас-Вегасе. Молодой семье уже несколько месяцев.

Отметим, что развод Андрею и его бывшей жене дался нелегко. Им довелось пережить непростой этап жизни актера, когда он боролся с онкологией. Диана активно его поддерживала и не оставила в одиночестве. То, что любимый после выздоровления переключил внимание на другую девушку, не могло не зацепить женщину.

О своей новой избраннице, которая известна зрителям по сериалу «Филфак», Александр отзывается исключительно положительно. Он сказал, что внимания девушки добиваться ему пришлось долго. Именно неприступность Александры покорила актера. Окончательно и бесповоротно он влюбился, заметив искрометное чувство юмора девушки. 

Краткая информация об Андрее Гайдуляне

Имя: Андрей Гайдулян

Отчество: Сергеевич

День рождения: 12.04.1984 ( возраст: 34 года )

Место рождения: Кишинев, Молдова

Рост: 162 см

Вес: 73 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Крыса

Деятельность: актер театра и кино

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0 Не нравится 0 Нравится 09.08.2018 Теги: Андрей Гайдулян

Как вы считаете, Андрей поступил правильно, разведясь с женой после сложного периода отношений? 3  

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  • [email protected] / 09.08.18 17:05
    -
    0
    +
    Мне очень нравится сдержанный и элегантный стиль Меган в статусе уже принцессы. Тут не над чем плакать, радоваться надо)) Про сумочку - глупо, выход Меган с сумочкой из экокожи имело бы пользу. Правила можно реформировать, если они не идут в ногу со временем и не имеют смысла. На то они и монархи. Но это уже их дело, конечно. На Меган приятно смотреть, хороша.
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  • Falll / 09.08.18 15:13
    -
    1
    +
    Жизнь - штука сложная. Никогда не знаешь где накроет. Мы же не Боги. Главное, искренне поблагодарить ее . В этой ситуации Диана действительно молодец была. Не каждая женщина рядом в сложную минуту останется.
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  • Марина / 09.08.18 15:04
    -
    0
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    Да уж.... пузатенький подкаблучник Саша. Насколько экранный образ от жизни отличается.
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