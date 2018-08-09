Тайная свадьба Андрея Гайдуляна

Не так давно Андрей Гайдулян открыто рассказал о том, что расстался и развелся со своей супругой Дианой Очиловой. Вскоре выяснилась и причина развода актера. Примерно месяц назад он официально представил поклонникам новую девушку Александру Велескевич.

Пара появилась вместе на премьере фильма. Для влюбленных они вели себя достаточно сдержанно: мило улыбались друг другу и держались за руки. По информации из близкого окружения Гайдуляна, уже на тот момент Александра была для него не просто девушкой. Пара тайно сыграла свадьбу в Лас-Вегасе. Молодой семье уже несколько месяцев.

Отметим, что развод Андрею и его бывшей жене дался нелегко. Им довелось пережить непростой этап жизни актера, когда он боролся с онкологией. Диана активно его поддерживала и не оставила в одиночестве. То, что любимый после выздоровления переключил внимание на другую девушку, не могло не зацепить женщину.

О своей новой избраннице, которая известна зрителям по сериалу «Филфак», Александр отзывается исключительно положительно. Он сказал, что внимания девушки добиваться ему пришлось долго. Именно неприступность Александры покорила актера. Окончательно и бесповоротно он влюбился, заметив искрометное чувство юмора девушки.