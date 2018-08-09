Пост Филиппа Киркорова в аккаунте инстаграм вызвал нешуточные баталии между звездами шоу-бизнеса, хейтерами и фолловерами. Отправной точкой конфликта стала дизайнерская одежда артиста и продюсера.

На опубликованном фото запечатлен Филипп Киркоров, Яна Рудковская и их общая подруга. Все они одеты в вещи от Дольче и Габбана, а также бренда Версаче с характерными принтами. Сами по себе они смотрятся очень ярко и особенно пестрят в глазах, когда звезды стоят вместе.

Одна из подписчиц позволила себе отметить, что европейцы будут в шоке от увиденных нарядов отечественных звезд. По мнению дамы, обилие подобных принтов чуждо европейцам.

Яна Рудковская, прочитав данный комментарий, не сдержалась и написала в ответ, что модные европейцы одеваются точно так же, и только те, кто в тенденциях подиума не разбираются, позволяют себе сидеть на диванах и писать подобную ересь.

Киркоров также вмешался в переписку между Яной и девушкой. Он ответил в своем духе, пояснив, что не надо никому ничего объяснять и доказывать, лучше прямо послать всех недовольных по известному адресу. При этом артист позволил себе оскорбить подписчицу, перейдя на личности.

Рудковская парировала, что всегда старается общаться с людьми по-доброму и посылать «священных коров» не в ее стиле.

​

Баталии вызвали пристальное внимание со стороны фолловеров звезд. Они отметили, что подобное поведение для людей такого статуса, в принципе, не допустимо. Опускаться до уровня хамящих хейтеров – это моветон. Здесь Филипп уже не сдержался и сделал то, что советовал Рудковской.