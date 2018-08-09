Рудковская vs "священные коровы"
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Пост Филиппа Киркорова в аккаунте инстаграм вызвал нешуточные баталии между звездами шоу-бизнеса, хейтерами и фолловерами. Отправной точкой конфликта стала дизайнерская одежда артиста и продюсера.
На опубликованном фото запечатлен Филипп Киркоров, Яна Рудковская и их общая подруга. Все они одеты в вещи от Дольче и Габбана, а также бренда Версаче с характерными принтами. Сами по себе они смотрятся очень ярко и особенно пестрят в глазах, когда звезды стоят вместе.
Одна из подписчиц позволила себе отметить, что европейцы будут в шоке от увиденных нарядов отечественных звезд. По мнению дамы, обилие подобных принтов чуждо европейцам.
Яна Рудковская, прочитав данный комментарий, не сдержалась и написала в ответ, что модные европейцы одеваются точно так же, и только те, кто в тенденциях подиума не разбираются, позволяют себе сидеть на диванах и писать подобную ересь.
Киркоров также вмешался в переписку между Яной и девушкой. Он ответил в своем духе, пояснив, что не надо никому ничего объяснять и доказывать, лучше прямо послать всех недовольных по известному адресу. При этом артист позволил себе оскорбить подписчицу, перейдя на личности.
Рудковская парировала, что всегда старается общаться с людьми по-доброму и посылать «священных коров» не в ее стиле.
Баталии вызвали пристальное внимание со стороны фолловеров звезд. Они отметили, что подобное поведение для людей такого статуса, в принципе, не допустимо. Опускаться до уровня хамящих хейтеров – это моветон. Здесь Филипп уже не сдержался и сделал то, что советовал Рудковской.
Краткая информация о Яне Рудковской
Имя: Яна Рудковская
Отчество: Александровна
День рождения: 02.01.1975 ( возраст: 43 года )
Место рождения: г. Москва
Рост: 165 см
Вес: 48 кг
Знак Зодиака: Козерог
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: музыкальный продюсер
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, публичные персоны должны себя сдерживать в общении с поклонниками? 5
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Маша / 09.08.18 15:08Рудковская вообще странно одевается.
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Тоня / 09.08.18 15:04Меня бы тоже такие бесцеремонные советами достали.
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Элла / 09.08.18 13:50Как легко они поддаются провокациям. Такой себе хайп -баян. Скучно. Мне вначале Рудковская нравилась. Ей много гадостей писали, а она с достоинством держалась, вообще ничего не комментировала. Теперь рубрику эту дурацкую завела. А Филя еще со времен "розовой кофточки" себя проявил, чо уж говорить...
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Хейтер / 09.08.18 13:10А кто конкретно "сардиния" из тройки ?)))
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Суперстар / 09.08.18 11:55Недозвезды любят китч. Именно так показывает жизнь. А тут и нахамить как должное.