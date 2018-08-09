Принцесса, заточенная в башне

Жизнь принцессы Дианы с принцем Чарльзом могла казаться сказкой со стороны, но сама Диана чувствовала себя принцессой, заточенной в башне. Об этом напомнил знаменитый биограф Эндрю Мортон, который на днях презентовал книгу-биографию о новом члене королевской семьи – Меган Маркл.

Диана была несчастлива в браке, и чувство это усиливалось вместе с тем, как у Чарльза продолжался роман с его любовницей Камиллой Паркер Боулз. Именно тогда она и решила тайно рассказать обо всем в своей биографии.

«В ней объясняются чувства Дианы, ее изоляция и ощущение себя как пленницы, - говорит Эндрю Мортон, автор книги «Диана: ее истинная история». - Стоило всему этому проникнуть в общественное сознание, как люди поняли, насколько сложным и чувствительным человеком она была, и отозвались на это».

Он также добавляет, что люди хотели видеть Диану на троне, так как она напоминала им их самих. У нее в жизни тоже были неудачи, проблемы и неприятности, что делало ее схожей с ними и позволяло симпатизировать ей. Диана тайно давала интервью Мортону посредством аудиозаписей, передававшихся третьим лицом для его знаменитой книги, опубликованной в 1992 году, когда она отдалилась от Чарльза, за четыре года до завершения их развода.

В момент публикации книги никто не знал, что Диана сама была поставщиком материала. Это оставалось секретом до ее гибели в 1997 году, и только тогда Мортон рассказал обо всем. С тех пор он опубликовал еще несколько биографий знаменитых людей, включая биографию принца Уильяма. И вот недавно биограф выпустил книгу: «Меган: голливудская принцесса». Перед выходом книги Мортон беседовал с изданием PEOPLE касательно Меган и Гарри и того, как жизнь в свете королевской славы была трудна для Гарри все эти годы. «Быть королевской персоной для него - это романтическое проклятье», - сказал Мортон.

Напомним, ранее ходили слухи о том, что у Брайана Адамса и принцессы Дианы был роман. Ее слуга уверял, что помогал ухажеру тайком пробираться в Кенсингтонский дворец. Однако не так давно канадский певец попросил не смешивать с грязью его отношения в прошлом с принцессой, подчеркнув, что они были просто друзьями.