Принцесса, заточенная в башне
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Жизнь принцессы Дианы с принцем Чарльзом могла казаться сказкой со стороны, но сама Диана чувствовала себя принцессой, заточенной в башне. Об этом напомнил знаменитый биограф Эндрю Мортон, который на днях презентовал книгу-биографию о новом члене королевской семьи – Меган Маркл.
Диана была несчастлива в браке, и чувство это усиливалось вместе с тем, как у Чарльза продолжался роман с его любовницей Камиллой Паркер Боулз. Именно тогда она и решила тайно рассказать обо всем в своей биографии.
«В ней объясняются чувства Дианы, ее изоляция и ощущение себя как пленницы, - говорит Эндрю Мортон, автор книги «Диана: ее истинная история». - Стоило всему этому проникнуть в общественное сознание, как люди поняли, насколько сложным и чувствительным человеком она была, и отозвались на это».
Он также добавляет, что люди хотели видеть Диану на троне, так как она напоминала им их самих. У нее в жизни тоже были неудачи, проблемы и неприятности, что делало ее схожей с ними и позволяло симпатизировать ей. Диана тайно давала интервью Мортону посредством аудиозаписей, передававшихся третьим лицом для его знаменитой книги, опубликованной в 1992 году, когда она отдалилась от Чарльза, за четыре года до завершения их развода.
В момент публикации книги никто не знал, что Диана сама была поставщиком материала. Это оставалось секретом до ее гибели в 1997 году, и только тогда Мортон рассказал обо всем. С тех пор он опубликовал еще несколько биографий знаменитых людей, включая биографию принца Уильяма. И вот недавно биограф выпустил книгу: «Меган: голливудская принцесса». Перед выходом книги Мортон беседовал с изданием PEOPLE касательно Меган и Гарри и того, как жизнь в свете королевской славы была трудна для Гарри все эти годы. «Быть королевской персоной для него - это романтическое проклятье», - сказал Мортон.
Напомним, ранее ходили слухи о том, что у Брайана Адамса и принцессы Дианы был роман. Ее слуга уверял, что помогал ухажеру тайком пробираться в Кенсингтонский дворец. Однако не так давно канадский певец попросил не смешивать с грязью его отношения в прошлом с принцессой, подчеркнув, что они были просто друзьями.
Краткая информация о Меган Маркл
Имя: Меган Маркл
День рождения: 04.08.1981 ( возраст: 37 лет )
Место рождения: Лос-Анджелес, США
Рост: 170 см
Вес: 61 кг
Знак Зодиака: Лев
Восточный гороскоп: Петух
Деятельность: актриса
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А что вы думаете о таком браке? 3
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Ньюс / 10.08.18 00:34Я не слишком знакома с ее биографией, поэтому не буду судить, не понимаю только одного - Диана же красивая, чего ее супругу не хватало, если он на стороне нашел себе? Что-то значит было не так, иначе мужчина бы не ушел? Так что зрите в корень, может, эта Диана не такая уж и идеальная?
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Марта / 10.08.18 00:31Наверное, это очень грустно, когда ты ничего не можешь изменить, муж тебе открыто изменяет, а ты действительно как пленница, думаю, не все так просто было у Дианы, иначе какая женщина стала бы терпеть такое, может, она боялась, что детей у нее отберут, мне ее искренне жалко.
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Алла / 10.08.18 00:28Я не совсем понимаю, а разводы в королевских семьях не предусмотрены? Зачем чего-то делать тайно, будто пленница, развелась и пиши биографию сколько влезет, или надо было интригу из всего сделать? Мне кажется, эта Диана все же видела выгоду в таком браке, если сразу не сбежала, а потом жертву из себя строила.