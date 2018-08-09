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Меган Маркл осталась без подарков


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Не так давно Меган Маркл обрела статус герцогини и супруги принца Гарри. В связи с этим, ей пришлось кардинально изменить образ жизни и полностью пересмотреть гардероб. Также Меган продолжает изучать правила королевского этикета и следовать им в повседневности. Согласно одному из пунктов, ей придется отказаться от большинства подарков, полученных в День рождения.

Свой 37-й День рождения женщина отметила 4 августа. Она не устраивала шумных гуляний. Вместо этого Меган с Гарри отправились на свадьбу к друзьям принца. Тем не менее, подарки герцогиней были получены. Список их оказался внушительным.

Среди презентов имеется сумка из экокожи, стоимость которой составляет 400 долларов. Ее герцогине прислала организация PETA, занимающаяся вопросами защиты животных. Таких подарков от известных домов моды и мировых брендов достаточно. Все их Меган придется вернуть обратно. Согласно этикету, члены королевской семьи не могут принимать в дар презенты, присланные в рекламных целях или те, которые могут таким образом использоваться.

Монаршие особы имеют право оставить себе:

  • подарки, стоимость которых не превышает 200 долларов;
  • цветы;
  • книги, тематика которых не относится к острым социальным и политическим вопросам.

Подарков, присланных Меган, оказалось много, их сортировкой занимаются помощники герцогини. 

Краткая информация о Меган Маркл

Имя: Меган Маркл

День рождения: 04.08.1981 ( возраст: 37 лет )

Место рождения: Лос-Анджелес, США

Рост: 170 см

Вес: 61 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 09.08.2018 Теги: Меган Маркл

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