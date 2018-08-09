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Малыш в подгузниках не захотел отпускать Джейсона Стейтема


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Звезда фильма «Мег: Монстр глубины» Джейсон Стейтем и его невеста Роузи Хантингтон-Уайтли наслаждались вечером перед премьерой фильма, состоявшейся в понедельник в Лос-Анджелесе, и их сын Джек Оскар, которому исполнилось тринадцать месяцев, вознамерился присоединиться к ним. Роузи даже порадовала поклонников красивыми снимками с малышом.

Во вторник Роузи выложила три черно-белых фотографии, где они позируют на фоне входных дверей, а малыш в одном подгузнике выбежал к ним и вцепился в идеально выглаженные брюки Джейсона.

«Премьера папиного фильма. Так горжусь тобой, младший», - написала Роузи в комментарии к одной из фотографий.

Они с Джейсоном обручились в январе 2016 года, а в июне 2017 родился Джек. Сын пары редко появляется в социальных сетях. В последний раз Роузи выкладывала его фотографию в июне. В апреле, когда модель отмечала 31-й день рождения, она выложила фотографию себя с сыном на пляже. «С тобой солнце сияет независимо от погоды», - написала она тогда под снимком.

Ранее в этом году она рассказала, как ей удается совмещать материнство и работу. «Когда у вас появляется ребенок, вся ваша жизнь меняется, - сказала она в интервью Harper’s Bazaar Arabia. - Первые месяцы я старалась проводить все время дома и с семьей, ведь они самые важные для ребенка. У меня чудесная жизнь, в которой море любви и удовольствия. Но нельзя надеть сразу две шляпы. Я чувствую, что многого добилась в своей карьере, и она тоже доставляет мне удовольствие».

Роузи ранее признавалась, что до встречи с Джейсоном у нее никогда не было настоящего друга, ей нравится, что ее спутник с чувством юмора и заботливый. «Отношения нужны нам всем, чтобы чувствовать стабильность. Так или иначе это именно то, ради чего мы спешим домой, то, что позволяет нам крепко стоять на ногах. Именно так я понимаю свои отношения. Благодаря им я чувствую себя в этом мире как у себя дома — уютно и тепло», - рассуждала модель.

Краткая информация о Роузях Хантингтон-Уайтли

Имя: Роузи Хантингтон-Уайтли

День рождения: 18.04.1987 ( возраст: 31 год )

Место рождения: Плимут, Англия

Рост: 175 см

Вес: 54 кг

Знак Зодиака: Овен

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: супермодель, актриса

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0 Не нравится 0 Нравится 09.08.2018 Теги: Джейсон Стейтем Роузи Хантингтон-Уайтли

Вам нравится эта пара? 3  

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  • Варвара / 10.08.18 00:49
    -
    1
    +
    Даже затрудняюсь ответить, нравится мне пара или нет, больно уж слащаво все выходит, он такой мачо, она модель, се слишком шаблонно, надеюсь, в действительности они проще. А фильм про акулу очень хочу посмотреть, что-то новое в его кинокарьере.
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  • Зоя / 10.08.18 00:45
    -
    0
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    А малыш у них не замерзнет, с голыми ногами по полу бегает, причем они сами в обуви)) но снимок красивый, очень они оба элегантно выглядят.
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  • Мария / 10.08.18 00:43
    -
    1
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    Я обожаю этого актера, особенно в его роли перевозчика, пара красивая получилась, а малыш просто чудо) Вот планирую пойти на новый его фильм про акулу.
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