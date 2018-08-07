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Умер лучший шеф-повар XX века


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Знаменитый кулинар из Франции Жюэль Робюшон умер. Трагическое событие произошло в Женеве. На момент смерти талантливому мужчине было 73 года. В мире высокой кухни это трагическое событие.

При жизни Жюэль был удостоен звания лучшего шеф-повара 20 века. Экспертом в данном вопросе выступил известный французский гид по ресторанам. Основанием для высокого звания стало число мишленовских звезд, которые были получены возглавляемыми Робюшоном заведениями.

В копилке Жюэля 32 звезды Мишлен. Это абсолютный рекорд среди кулинаров всего мира.  

Поварским искусством Робюшон увлекся еще в подростковом возрасте и, не теряя времени,  уже в 15 лет он начал обучаться мастерству непосредственно у плиты.

До 30-летия Жюэль заслуженно занял должность главного по кухне. Свой ресторан он впервые открыл в 1981 году, а в 1984 сумел получить три мишленовские звезды.

Высший титул в мире кулинарии ресторану обеспечило изысканное меню и мастерство самого Жюэля.

Именно Робюшон был учителем самого известного среди действующих шеф-поваров Гордона Рамзи. На данный момент он владеет ресторанами, является лучшим шеф-поваром Великобритании и реализует себя в качестве телеведущего.

Причиной смерти Жюэля Робюшона стала онкология. Несколько лет назад специалисты диагностировали у кулинара рак поджелудочной железы.


0 Не нравится 0 Нравится 07.08.2018 Теги: Жюэль Робюшон

Вы были в ресторане, имеющим мишленовские звезды? 4  

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