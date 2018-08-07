Умер лучший шеф-повар XX века
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Знаменитый кулинар из Франции Жюэль Робюшон умер. Трагическое событие произошло в Женеве. На момент смерти талантливому мужчине было 73 года. В мире высокой кухни это трагическое событие.
При жизни Жюэль был удостоен звания лучшего шеф-повара 20 века. Экспертом в данном вопросе выступил известный французский гид по ресторанам. Основанием для высокого звания стало число мишленовских звезд, которые были получены возглавляемыми Робюшоном заведениями.
В копилке Жюэля 32 звезды Мишлен. Это абсолютный рекорд среди кулинаров всего мира.
Поварским искусством Робюшон увлекся еще в подростковом возрасте и, не теряя времени, уже в 15 лет он начал обучаться мастерству непосредственно у плиты.
До 30-летия Жюэль заслуженно занял должность главного по кухне. Свой ресторан он впервые открыл в 1981 году, а в 1984 сумел получить три мишленовские звезды.
Высший титул в мире кулинарии ресторану обеспечило изысканное меню и мастерство самого Жюэля.
Именно Робюшон был учителем самого известного среди действующих шеф-поваров Гордона Рамзи. На данный момент он владеет ресторанами, является лучшим шеф-поваром Великобритании и реализует себя в качестве телеведущего.
Причиной смерти Жюэля Робюшона стала онкология. Несколько лет назад специалисты диагностировали у кулинара рак поджелудочной железы.
Вы были в ресторане, имеющим мишленовские звезды? 4
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Garry / 07.08.18 16:35Че-то всех рак косит. Новая чума?
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Карина / 07.08.18 15:26Так вот, кто гений кулинарии. Я только про Гордона Рамзи слышала, а он учеником его оказался и пока не настолько выдающимся.
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Игорь / 07.08.18 12:43Не был, но очень хочу.