 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Адвокат отказалась от Джоли


1 0

О желании развестись супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли официально заявили еще два года назад. Тогда же был начат бракоразводный процесс, однако, судебные тяжбы между ними ведутся до сих пор.

Основным камнем преткновения является вопрос опеки над шестью детьми. Брэд Питт желает равномерно разделить родительские и финансовые обязанности, а актриса требует полной власти и лишения Питта возможности общаться с отпрысками. За это она уже получала замечания от представителей американской юстиции.

На днях стало известно, что вести дело звездных супругов отказалась адвокат Лаура Вассер. В течение 2-х лет она занималась бракоразводным процессом, представляя интересы Анджелины в суде. Участившиеся нервные срывы и агрессия со стороны известной актрисы вынудили юриста отказаться от ведения дела.

Лаура – один из звездных голливудских адвокатов. Чаще всего она берется за сложные бракоразводные процессы. Именно госпожа Вассер в свое время представляла в суде интересы Джонни Деппа и Бритни Спирс.

Сама адвокат отмечает, что Анджелина совершенно перестала контролировать свое поведение. Слишком часто она стала появляться на встречах разъяренной и разгневанной. Не выдержав такого количества негатива, Лаура назвала актрису «слишком ядовитой».

На данный момент Анджелине Джоли пришлось заняться поисками нового юриста, который согласился бы представлять ее интересы.

Краткая информация об Анджелине Джоли

Имя: Анджелина Джоли

День рождения: 04.06.1975 ( возраст: 43 года )

Место рождения: г. Лос-Анджелес, США

Рост: 173 см

Вес: 56 кг

Знак Зодиака: Близнецы

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: актриса, режиссер

Смотреть фотографии с Анджелиной Джоли

Фотографии

Показать еще

Фотографии



0 Не нравится 1 Нравится 06.08.2018 Теги: Анджелина Джоли

Как вы думаете, Джоли действительно "потеряла марку"? 5  

Оставить комментарий
Не хочешь видеть рекламу? Зарегистрируйся
Оставить комментарий
Следующая новость
 

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору