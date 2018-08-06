Адвокат отказалась от Джоли

О желании развестись супруги Брэд Питт и Анджелина Джоли официально заявили еще два года назад. Тогда же был начат бракоразводный процесс, однако, судебные тяжбы между ними ведутся до сих пор.

Основным камнем преткновения является вопрос опеки над шестью детьми. Брэд Питт желает равномерно разделить родительские и финансовые обязанности, а актриса требует полной власти и лишения Питта возможности общаться с отпрысками. За это она уже получала замечания от представителей американской юстиции.

На днях стало известно, что вести дело звездных супругов отказалась адвокат Лаура Вассер. В течение 2-х лет она занималась бракоразводным процессом, представляя интересы Анджелины в суде. Участившиеся нервные срывы и агрессия со стороны известной актрисы вынудили юриста отказаться от ведения дела.

Лаура – один из звездных голливудских адвокатов. Чаще всего она берется за сложные бракоразводные процессы. Именно госпожа Вассер в свое время представляла в суде интересы Джонни Деппа и Бритни Спирс.

Сама адвокат отмечает, что Анджелина совершенно перестала контролировать свое поведение. Слишком часто она стала появляться на встречах разъяренной и разгневанной. Не выдержав такого количества негатива, Лаура назвала актрису «слишком ядовитой».

На данный момент Анджелине Джоли пришлось заняться поисками нового юриста, который согласился бы представлять ее интересы.