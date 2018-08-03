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Петросян о разводе со Степаненко


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Не так давно стал известен факт подачи искового заявления о разделе имущества со стороны Елены Степаненко. Необходимые бумаги женщина заполнила 4 июля в Хамовническом суде столицы. Это послужило основанием для предположения о том, что супруги разводятся.

Любые попытки получить комментарии со стороны юмориста и его жены, артистами пресекались. Елена реагировала резко и наотрез отказывалась общаться с журналистами на данную тему.

На днях представителям СМИ удалось выйти на связь с Евгением Вагановичем. Он отметил, что это его личная жизнь, которая к профессиональной деятельности никакого отношения не имеет. По этой причине комментировать события каким-либо образом, он не считает нужным.

На данный момент достоверно известно, что заседание суда по делу назначено и состоится в первой половине дня 6 августа. Возможно, после этого прояснится, действительно ли брак юмористов дал трещину.

Отметим, что женитьба на Елене Степаненко у Евгения Петросяна четвертая по счету. Именно этот брак оказался самым длительным в его жизни. Вместе супруги прожили 32 года, общих детей у артистов нет.

Евгений Ваганович у Елены – второй муж.

 

В случае развода юмористам будет, что делить. Большой страстью Евгения и Елены был антиквариат. Они часто посещали салоны и аукционы по продаже антикварной посуды, мебели и других предметов декора. Средств на подобные покупки оба не жалели.

Краткая информация о Евгении Петросяне

Имя: Евгений Петросян

Отчество: Ваганович

День рождения: 16.09.1945

Возраст: 72 года

Место рождения: Баку

Рост: 168 см

Вес: 75 кг

Знак Зодиака: Дева

Восточный гороскоп: Петух

Деятельность: артист эстрады, телеведущий, писатель-юморист

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0 Не нравится 0 Нравится 03.08.2018 Теги: Евгений Петросян

Вам нравится пара Елены и Евгения? 4  

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  • Уе Мск / 04.08.18 04:58
    -
    0
    +
    Страшная хищная рожа у этой Степаненко. И петросян мне никогда не нра. Оба фальшивые. Лицедеи. Что с них взять.
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  • Пророк / 03.08.18 15:43
    -
    2
    +
    Очередную тему с дележкой многомиллионного состояния товарищи готовят заранее. У Петросяна все отойдет детям, а кто же окажется претендентом на богатства Елены? Уже в эту пятницу смотрите в новом шоу с Малаховым!
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  • Омг / 03.08.18 13:59
    -
    0
    +
    Когда разводятся молодые мне понятно. При этом всегда интересовал вопрос, а уже пожилым и прожившим в браке кучу лет зачем все это? А тут вообще общих детей и внуков нет. Кто их досматривать будет? И зачем дележ антиквариата? На тот свет его не упрешь, а до него уже и рукой подать.
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