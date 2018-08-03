Петросян о разводе со Степаненко

Не так давно стал известен факт подачи искового заявления о разделе имущества со стороны Елены Степаненко. Необходимые бумаги женщина заполнила 4 июля в Хамовническом суде столицы. Это послужило основанием для предположения о том, что супруги разводятся.

Любые попытки получить комментарии со стороны юмориста и его жены, артистами пресекались. Елена реагировала резко и наотрез отказывалась общаться с журналистами на данную тему.

На днях представителям СМИ удалось выйти на связь с Евгением Вагановичем. Он отметил, что это его личная жизнь, которая к профессиональной деятельности никакого отношения не имеет. По этой причине комментировать события каким-либо образом, он не считает нужным.

На данный момент достоверно известно, что заседание суда по делу назначено и состоится в первой половине дня 6 августа. Возможно, после этого прояснится, действительно ли брак юмористов дал трещину.

Отметим, что женитьба на Елене Степаненко у Евгения Петросяна четвертая по счету. Именно этот брак оказался самым длительным в его жизни. Вместе супруги прожили 32 года, общих детей у артистов нет.

Евгений Ваганович у Елены – второй муж.

В случае развода юмористам будет, что делить. Большой страстью Евгения и Елены был антиквариат. Они часто посещали салоны и аукционы по продаже антикварной посуды, мебели и других предметов декора. Средств на подобные покупки оба не жалели.