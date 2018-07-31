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Максакова в красном купальнике напугала женатых


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Мария Максакова только недавно жаловалась на проблемы в отношениях с близкими. На прошлой неделе звезда отметила 41-летие, но по словам артистки, она не получила поздравления от матери, да и 14-летний сын Илья связался с ней только после того как Мария обратилась к подростку в видеообращении. Зато сейчас Максакова наслаждается жизнью.

На днях Мария опубликовала в своем видеоблоге на YouTube ролик, в котором рассказала о своем участии в музыкальном фестивале «Джаз на Днепре». Как уточнила артистка, в прошлом году она побывала на фестивале в качестве гостьи, а теперь - участница, что всерьез ее вдохновляет.

Причем вдохновляет не только на музыкальные импровизации, но и на некоторое кокетство - в видео Мария продемонстрировала заплыв в бассейне и покрасовалась перед камерой в ярко-красном купальнике.

Поклонники пышные формы Максаковой оценили, один из фанатов даже не на шутку разволновался: «После просмотра этого видео, я стал ещё больше волноваться за свою жизнь, как супруг... Рассвет и преображение неимоверное (Максакова, Тарасова, Поплавская и т.д.). Просто не женщины, а вновь распустившиеся цветочки какие-то. Тут даже, да простит меня Всевышний, приходит на ум философская пословица - «Всё, что ни делается - к лучшему»﻿».

Краткая информация о Марии Максаковой

Имя: Мария Максакова

Отчество: Петровна

День рождения: 24.07.1977 ( возраст: 41 год )

Место рождения: Мюнхен, ФРГ

Рост: 173 см

Вес: 70 кг

Знак Зодиака: Лев

Восточный гороскоп: Змея

Деятельность: оперная певица, политик

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0 Не нравится 0 Нравится 31.07.2018 Теги: Мария Максакова

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