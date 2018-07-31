Новый дуэт: Джада Пинкетт-Смит работает с дочерью

Она более двадцати лет в браке с Уиллом Смитом (Will Smith). У актрисы в этом союзе появились сын и дочь. И накануне Джада Пинкетт-Смит (Jada Pinkett Smith) рассказала, что она написала песню вместе со своей дочерью Уиллоу.

«Мы с Уиллоу написали песню, которая называется Dear Father («Дорогой отец»), и продолжаем работать над ней. Это довольно увлекательно. Уиллоу всегда хотела сделать что-нибудь вместе со мной», - сказала Джада в интервью изданию Billboard.

Песня является определенным знаком уважения со стороны Пинкетт-Смит к ее другу Тупаку Шакуру и его песне «Дорогая мама». Помимо указанной песни, Джада и ее дочь работают также и над другими совместными песнями.

«Она выросла в турах Wicked Wisdom и всегда мечтала о том, чтобы поиграть с группой и выступить вместе со мной на сцене. Она всегда хотела, чтобы мы работали совместно». Пинкетт говорит о своей играющей тяжелую музыку группе, которую она основала в 2002 году. «Это очень весело. Мы думаем о том, чтобы сделать еще много песен вместе», - говорит Джада. Она не уточняет, когда поклонники смогут услышать ее новую композицию.

Для 17-летней Уиллоу это будет первый релиз с тех пор, как в 2017 году она выпустила свой альбом The1st. Дуэт матери и дочери уже работал вместе, когда они создавали свой сериал на Facebook Red Table Talk. Во втором эпизоде сериала Уиллоу рассказала о том, как тяжело ей было психологически после выпуска ее первого сингла в 2010.

«Это было после Whip My Hair, и я тогда просто остановилась, прекратила заниматься на уроках пения, и меня беспокоили вопросы о том, кто я есть и есть ли у меня назначение, могу ли я сделать что-то большее? - вспоминает Уиллоу. - После тура они хотели, чтобы я закончила альбом, а я не собиралась делать этого. После я слушала много мрачной музыки и чувствовала, что падаю в какую-то черную дыру и даже резала себя».

Уиллоу сказала, что никто в семье не знал об этом, даже ее отец Уилл Смит и брат Джейден. Тем не менее она прекратила наносить себе вред после того, как поняла, что такое поведение совершенно ненормально и не приведет ни к чему хорошему.