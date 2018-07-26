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Полные ноги Дайнеко возмутили подписчиков


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В аккаунте инстаграм Виктория Дайнеко опубликовала собственное фото в полный рост. На нем девушка предстала в модном платье-пиджаке с макияжем и гладко зачесанными волосами. Певица закинула ногу на ногу, обнажив бедра. Поклонников увиденное возмутило.

Вика опубликовала фото, не применив никаких фильтров и редакторов. Ноги у певицы оказались полными и далекими от современных параметров красоты. Тут же на нее обрушился шквал критики.

«Нога будто отдельно от тела, будто не ваша», «Вот это ляжки», «Зачем выкладывать неудачное фото и ещё в описании к нему делать акцент на свои полные ноги?»

Предвосхищая подобную реакцию подписчиков Виктория сразу в описании пояснила, что не стала себя худить кистями фотошопа и вытягивать ноги, как это принято у всех инстадив. Она принимает себя такой какая есть: с небольшой грудью и в меру полными ногами, попой и бедрами. По словам Виктории, они от нее никуда не денутся, и именно поэтому она предпочитает не убиваться в зале до седьмого пота, а просто ухаживать за собой, давая телу умеренную спортивную нагрузку.

 

Я честно пыталась освоить быстро навыки ретуши чтобы уменьшить свои объемы, но камон! Меня зовут Вика. У меня всегда при любом раскладе есть бёдра и попа. Согласна что лучше бы грудь, но что есть, все мое! И мне совсем нечего стыдиться. Я всегда считала что имея формы важно их поддерживать в хорошем тонусе. Тренировки, массажи, обертывания, потому что в моем понимании плохо может выглядеть только человек, который не любит и не ухаживает за собой. А красив каждый, любого размера и в любом весе.

Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko)

Также для поддержания тела и ног в тонусе, она делает массажи, обертывания и другие модные СПА-процедуры.

 

Коротко о еде 😂

Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko)

Значительная часть фанатов Вику все же поддержала, отметив, что певица прекрасна в своем естественном виде. 

Краткая информация о Виктории Дайнеко

Имя: Виктория Дайнеко

Отчество: Петровна

День рождения: 12.05.1987 ( возраст: 31 год )

Место рождения: пос. Кировский, Казахская ССР

Рост: 161 см

Вес: 47 кг

Знак Зодиака: Телец

Восточный гороскоп: Кролик

Деятельность: певица, актриса

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3 Не нравится 3 Нравится 26.07.2018 Теги: виктория дайнеко

Как вы считаете, Виктория полная? 4  

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  • Ники / 27.07.18 07:30
    -
    1
    +
    еще раз убеждаюсь, зачем выкладывать всю свою жизнь в соцсети, чтобы потом вступать в бесконечную перепалку, нравится кому-то что-то или нет и извиняться еще за это...
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  • Правда / 26.07.18 15:34
    -
    5
    +
    Я вас умоляю, у половины страны такая фигура. У комментирующих 100% та же история, что и у Вики. Невысокий рост, большая попа и бедра и грудь максимум второго размера.
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  • Nevesta / 26.07.18 15:30
    -
    1
    +
    Ракурс конечно зачетный. Если так закидывать ноги и фоткать даже самая худая превратиться в огромную бабищу с необъятными ляжками. Зря она фотку выложила. Начнут сейчас кудахтать, где и что у нее не так.
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  • Прапор_Алина / 26.07.18 15:18
    -
    9
    +
    Инстаграм то еще счастье. В нем реально нереальные индивидуумы пасутся. Дамочки с худющими ногами от ушей, грудью 25-го размера и осиными талиями. Ах... да, Кардашьян мне в зад! Там точно такая же попа на вот таких худюсеньких ножках колышется. Инопланетяне, а не женщины. На фоне таких обычная, симпатичная Вика уродом покажется.
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