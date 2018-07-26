Полные ноги Дайнеко возмутили подписчиков

В аккаунте инстаграм Виктория Дайнеко опубликовала собственное фото в полный рост. На нем девушка предстала в модном платье-пиджаке с макияжем и гладко зачесанными волосами. Певица закинула ногу на ногу, обнажив бедра. Поклонников увиденное возмутило.

Вика опубликовала фото, не применив никаких фильтров и редакторов. Ноги у певицы оказались полными и далекими от современных параметров красоты. Тут же на нее обрушился шквал критики.

«Нога будто отдельно от тела, будто не ваша», «Вот это ляжки», «Зачем выкладывать неудачное фото и ещё в описании к нему делать акцент на свои полные ноги?»

Предвосхищая подобную реакцию подписчиков Виктория сразу в описании пояснила, что не стала себя худить кистями фотошопа и вытягивать ноги, как это принято у всех инстадив. Она принимает себя такой какая есть: с небольшой грудью и в меру полными ногами, попой и бедрами. По словам Виктории, они от нее никуда не денутся, и именно поэтому она предпочитает не убиваться в зале до седьмого пота, а просто ухаживать за собой, давая телу умеренную спортивную нагрузку.

Также для поддержания тела и ног в тонусе, она делает массажи, обертывания и другие модные СПА-процедуры.

Коротко о еде 😂 Публикация от Виктория Дайнеко (@victoriadaineko) 12 Июл 2018 в 11:27 PDT

Значительная часть фанатов Вику все же поддержала, отметив, что певица прекрасна в своем естественном виде.