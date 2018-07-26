Полные ноги Дайнеко возмутили подписчиков
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В аккаунте инстаграм Виктория Дайнеко опубликовала собственное фото в полный рост. На нем девушка предстала в модном платье-пиджаке с макияжем и гладко зачесанными волосами. Певица закинула ногу на ногу, обнажив бедра. Поклонников увиденное возмутило.
Вика опубликовала фото, не применив никаких фильтров и редакторов. Ноги у певицы оказались полными и далекими от современных параметров красоты. Тут же на нее обрушился шквал критики.
«Нога будто отдельно от тела, будто не ваша», «Вот это ляжки», «Зачем выкладывать неудачное фото и ещё в описании к нему делать акцент на свои полные ноги?»
Предвосхищая подобную реакцию подписчиков Виктория сразу в описании пояснила, что не стала себя худить кистями фотошопа и вытягивать ноги, как это принято у всех инстадив. Она принимает себя такой какая есть: с небольшой грудью и в меру полными ногами, попой и бедрами. По словам Виктории, они от нее никуда не денутся, и именно поэтому она предпочитает не убиваться в зале до седьмого пота, а просто ухаживать за собой, давая телу умеренную спортивную нагрузку.
Я честно пыталась освоить быстро навыки ретуши чтобы уменьшить свои объемы, но камон! Меня зовут Вика. У меня всегда при любом раскладе есть бёдра и попа. Согласна что лучше бы грудь, но что есть, все мое! И мне совсем нечего стыдиться. Я всегда считала что имея формы важно их поддерживать в хорошем тонусе. Тренировки, массажи, обертывания, потому что в моем понимании плохо может выглядеть только человек, который не любит и не ухаживает за собой. А красив каждый, любого размера и в любом весе.
Также для поддержания тела и ног в тонусе, она делает массажи, обертывания и другие модные СПА-процедуры.
Значительная часть фанатов Вику все же поддержала, отметив, что певица прекрасна в своем естественном виде.
Краткая информация о Виктории Дайнеко
Имя: Виктория Дайнеко
Отчество: Петровна
День рождения: 12.05.1987 ( возраст: 31 год )
Место рождения: пос. Кировский, Казахская ССР
Рост: 161 см
Вес: 47 кг
Знак Зодиака: Телец
Восточный гороскоп: Кролик
Деятельность: певица, актриса
Фотографии
Фотографии
Как вы считаете, Виктория полная? 4
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Ники / 27.07.18 07:30еще раз убеждаюсь, зачем выкладывать всю свою жизнь в соцсети, чтобы потом вступать в бесконечную перепалку, нравится кому-то что-то или нет и извиняться еще за это...
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Правда / 26.07.18 15:34Я вас умоляю, у половины страны такая фигура. У комментирующих 100% та же история, что и у Вики. Невысокий рост, большая попа и бедра и грудь максимум второго размера.
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Nevesta / 26.07.18 15:30Ракурс конечно зачетный. Если так закидывать ноги и фоткать даже самая худая превратиться в огромную бабищу с необъятными ляжками. Зря она фотку выложила. Начнут сейчас кудахтать, где и что у нее не так.
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Прапор_Алина / 26.07.18 15:18Инстаграм то еще счастье. В нем реально нереальные индивидуумы пасутся. Дамочки с худющими ногами от ушей, грудью 25-го размера и осиными талиями. Ах... да, Кардашьян мне в зад! Там точно такая же попа на вот таких худюсеньких ножках колышется. Инопланетяне, а не женщины. На фоне таких обычная, симпатичная Вика уродом покажется.