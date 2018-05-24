Безруков снова готовится к пополнению
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Когда-то он был почти полностью был сосредоточен на творчестве. А теперь Сергей Безруков активно занят семейными вопросами и в частности вопросом о наследниках. Накануне актер сообщил о скором пополнении.
«Дорогие мои, Хоррошие. Рады сообщить вам радостную новость! Мы с Аней снова ждем пополнение в семье! У нас уже складывается традиция, как на Кинотавр ехать… там снова пополнение», - сообщил накануне в соцсетях Безруков.
Поклонники принялись поздравлять пару и не обошлось без шуток: «Поздравляю！А сколько еще будет Кинотавров? Просто интересно, сколько детей будет еще», «Будьте счастливы! Вы прекрасная пара! И уж это Ваше хитро-довольное выражение лица, может наследник? А девчоночки тоже прекрасно! Главное, здоровья!».
Напомним, сейчас Сергей состоит в браке с режиссером Анной Матисон и растит двухлетнюю дочь Марию. Что любопытно, о подготовке к рождению первенца супруги сообщили незадолго до премьеры своей картины «После тебя» на кинофестивале «Кинотавр», в июне 2016 года. В июле Мария появилась на свет. По словам актера, рождение младшей дочери довольно сильно изменило его и именно тогда он почувствовал себя полноценным отцом. Сергей даже взял декретный отпуск и отложил запланированные съемки.
У артиста также растут сын Иван и дочь Александра. Как предполагается, матерью ребят является петербургская актриса Кристина Смирнова.
Ранее мы писали:Почему Безруков отказался от пышной свадьбы? Актеру надоела шумиха.
Безруков представил дочь. Актер опубликовал первое фото малышки.
Сергей Безруков стал звездой балета. Артист сыграл главную роль в картине «После тебя».
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А стоит ли звезде задуматься о пятом наследнике? 4
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Прелесть / 24.05.18 23:42Кому это чмо вообще может нравиться? Насквозь лживый ещё и мелкий.
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Nardel / 24.05.18 10:27Стоит задуматься о том, какой ты человек. На девочке-актрисе, которой заделал двоих детей, жениться оказалось зазорно. Зато на богатой еврейке-режиссёре самое оно, «отцом себя почувствовал» сразу. Актёр талантливый, как за человеком, просто брезгливо за ним наблюдать.
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Персикова / 24.05.18 11:17А на мой взгляд , он и актёр так себе. Никогда не понимала ажиотаж вокруг его имени. Во всех ролях однообразен и узнаваем.
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