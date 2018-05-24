Безруков снова готовится к пополнению

Когда-то он был почти полностью был сосредоточен на творчестве. А теперь Сергей Безруков активно занят семейными вопросами и в частности вопросом о наследниках. Накануне актер сообщил о скором пополнении.

«Дорогие мои, Хоррошие. Рады сообщить вам радостную новость! Мы с Аней снова ждем пополнение в семье! У нас уже складывается традиция, как на Кинотавр ехать… там снова пополнение», - сообщил накануне в соцсетях Безруков.

Публикация от Сергей Безруков (@s_bezrukov) 23 Май 2018 в 10:03 PDT

Поклонники принялись поздравлять пару и не обошлось без шуток: «Поздравляю！А сколько еще будет Кинотавров? Просто интересно, сколько детей будет еще», «Будьте счастливы! Вы прекрасная пара! И уж это Ваше хитро-довольное выражение лица, может наследник? А девчоночки тоже прекрасно! Главное, здоровья!».

Напомним, сейчас Сергей состоит в браке с режиссером Анной Матисон и растит двухлетнюю дочь Марию. Что любопытно, о подготовке к рождению первенца супруги сообщили незадолго до премьеры своей картины «После тебя» на кинофестивале «Кинотавр», в июне 2016 года. В июле Мария появилась на свет. По словам актера, рождение младшей дочери довольно сильно изменило его и именно тогда он почувствовал себя полноценным отцом. Сергей даже взял декретный отпуск и отложил запланированные съемки.

У артиста также растут сын Иван и дочь Александра. Как предполагается, матерью ребят является петербургская актриса Кристина Смирнова.

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