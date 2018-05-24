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Танцы Курниковой впечатлили поклонников


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Пара Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса не часто радует поклонников совместными снимками и фото с недавно родившейся двойней. На этом фоне, опубликованное на днях девушкой видео вызвало у поклонников порцию восторга и умиления. В коротком ролике Анна светится от счастья и танцует со своим ребенком.

Подписчики успели отметить все:  хорошее настроение самой теннисистки, ее прекрасную фигуру и пластику. Большинство похвалило спортсменку за  отличную форму.

Нашлись и недовольные поклонники. По их мнению, девушка не может выглядеть иначе, так как рожала двойняшек не она, а суррогатная мать. Возмущающихся не смутил недавно опубликованный архивный снимок Анны с животом.

Пара певца и спортсменки вместе уже 16 лет. Родителями они стали недавно, в конце прошлого года. На свет появились сразу два малыша: мальчик Николас и девочка Люси. Детей звезды показали в январе 2018 года.

В инстаграме Анна малышей упоминает редко. Чаще она выкладывает посты с собаками, селфи и короткие видео тренировок. Годы профессионального спорта и регулярность занятий позволяют  Курниковой оставаться в прекрасной форме.

Отец видит малышей реже. Энрике  занят карьерой. Он записывает новые песни, снимает клипы и активно гастролирует. В ближайшее время он должен дать несколько концертов в Португалии и Израиле. 



0 Не нравится 0 Нравится 24.05.2018 Теги: Анна Курникова дети Энрике Иглесиас

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