Экс-муж Бритни Спирс требует от нее больше денег

Адвокат Кевина Федерлайна (Kevin Federline) хочет, чтобы Бритни Спирс (Britney Spears) платила своему бывшему, по меньшей мере, втрое больше денег. Юрист Марк Винсент Каплан утверждает, что представители певицы не дали удовлетворительного ответа.

В интервью Us Weekly он сказал следующее: «Мы дали им достаточно времени и возможностей для того, чтобы решить вопрос с увеличением суммы, но они ответили нам условиями, которые мы сочли неприемлемыми».

Адвокат также утверждает, что позиция другой стороны заключается в том, чтобы не раскрывать доходы, несмотря на требования Калифорнийского семейного кодекса. «В Калифорнии нет специального закона для знаменитостей, - говорит Каплан. - Бритни должна подчиниться. Это выбор, который они сделали, и теперь они должны с этим смириться. Мы все еще открыты для того, чтобы решить это вопрос без судебного разбирательства».

Кевин, у которого от его бывшей жены Бритни Спирс имеются 12-летний Шон Престон и 11-летний Джейден Джеймс, утверждает, что просто просит разумные средства для того, чтобы все нужды детей были выполнены. Как утверждает адвокат, Бритни должна платить втрое больше той суммы, которую она перечисляет сейчас. Утверждается, что в настоящее время Бритни дает Кевину на воспитание детей 20 тысяч долларов в месяц.

Ранее Джейми Спирс, отец и представитель Бритни, отклонил запрос об увеличении выплат, он так и не смог получить ни от Кевина, ни от его адвоката уточнения о том, на что конкретно требуются дополнительные деньги. При этом адвокат Кевина не забыл упомянуть возросший доход Бритни от ее профессиональной деятельности в связи с ее собирающими полные залы постоянными шоу в Лас-Вегасе.