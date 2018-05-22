Муж Тины Канделаки пойман с поличным

Блогер Лена Миро, известная скандальными постами и разоблачениями политиков и звезд, сосредоточила свое внимание на муже Тины Канделаки. Оказалось, Василий Бровко активно выражает свою симпатию в социальной сети молодой участнице проекта «Холостяк».

Миро заметила, что супруг известной телеведущей ставит лайки Николь Сахтариди. Более того, он подписан на страницу длинноногой красавицы. К слову, в аккаунте самой Тины лайки от мужа появляются гораздо реже.

По мнению Елены, в эпоху социальных сетей подобная активность является открытым проявлением симпатии. Для второй половины известной телеведущей такое поведение не допустимо. Подобные выпады можно расценивать как неуважение.

В своих рассуждениях блогер пришла к выводу, что измена молодого Василия не за горами. Ни Бровко, ни сама Тина данный пост пока не комментировали.

К слову, Василий действительно моложе Канделаки на 12 лет. С 2014 года пара расписана официально и это второй по счету брак для Тины. Общих детей у супругов нет.

Николь Сахтариди – участница шоу «Холостяк» с Егором Кридом. Ей всего 18 лет. На шоу юная красавица сбежала прямо из-под венца. Это стало поводом для сплетен со стороны других участниц и одной из причин недоверия со стороны главного героя проекта.