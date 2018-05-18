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Навка покрасовалась в платье с балеринами в Каннах


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Татьяна Навка совмещает в Каннах приятное с полезным. Накануне спортсменка приняла участие в гала-приеме amFAR - благотворительном мероприятии в рамках фестиваля с участием звезд А-класса. И появилась Татьяна на вечере в весьма эффектном туалете.

Навка предстала в черном платье от Yanina Couture с глубоким декольте и с принтом в виде фигур балерин на подоле. Дополняли образ шикарные украшения от Chopard и Mercury. «amFAR, это благотворительный гала-вечер, целью которого является привлечение внимания общественности к проблеме СПИДа и сбор пожертвований в Фонд по исследованию заболевания. Для этого был организован аукцион. В этом году официальным партнёром amfAR выступила компания Chopard», - сообщила Навка в Instagram. Напомним, с 2016 года Татьяна выступает послом Chopard в России.

Поклонники звезды не жалели комплиментов, однако нашлось немало недовольных: «Это все что можно показать на благотворительном балу? 3 фото платьишка? Фальшиво», «Красивый образ! Но часы здесь опять лишние», «Вы лучше на льду смотритесь!».

Во время мероприятия фигуристка не удержалась от соблазна порадовать старшую дочь совместным снимком с топ-моделью Алессандрой Амбросио: «Одна из любимых моделей @alessandraambrosio моей старшей дочери». Но от пользователей Insta «досталось» и Алессандре: «Страшные обе. Вот в спорт костюмах они органичнее бы смотрелись», «Татьяна, одевайся скромнее тебе не идёт эта гламурная напыщенность».

Ранее мы писали:

Татьяна Навка покрасовалась на Круазетт. Фигуристка стала звездой фотосессии Chopard.

Навка назвала лучшего мужчину в мире. Фигуристка тепло поздравила супруга.

Татьяна Навка редко видится с мужем. Супруги стараются встречаться хотя бы раз в неделю. 



3 Не нравится 1 Нравится 18.05.2018 Теги: татьяна навка

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