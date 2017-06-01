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Татьяна Навка покрасовалась на Круазетт


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Конец мая Татьяна Навка провела в Каннах. Фигуристка с удовольствием посещала кинопремьеры и светские мероприятия, но и не отказалась совместить приятное с полезным. Татьяна приняла участие в специальной фотосессии Chopard.

 

Для фотосессии звезда позировала на набережной Круазетт. Причем в какой-то момент Татьяна забыла о правилах и вышла позировать на проезжую часть. Нарушение сразу заметили полицейские и подъехали к съемочной группе, но сразу же попали под очарование российской звезды и не только отказались выписывать штраф, но и согласились сняться с Татьяной.

«Очень важно в жизни любить то, что ты делаешь в данную минуту, тогда жизнь становится ярче», - заметила Навка журналистам Hello! после съемки.

Стоит отметить, что 42-летняя фигуристка находится в прекрасной форме. По словам Татьяны, она до сих пор не думает о серьезных омолаживающих процедурах. «Не в моей привычке осуждать людей, которые прибегают к пластической хирургии и различным инъекциям, но я не считаю это оптимальным способом сохранения молодости. Надеюсь, что к тому времени, когда я задумаюсь об этом, косметические технологии достигнут такого уровня развития, что мне не придется обращаться к хирургам», - сказала Татьяна в одном из интервью.

Ранее мы писали:

Навка назвала лучшего мужчину в мире. Фигуристка тепло поздравила супруга.

Татьяна Навка редко видится с мужем. Супруги стараются встречаться хотя бы раз в неделю. 

Татьяна Навка думает о третьем наследнике. Звезда не прочь стать мамой еще раз. 



1 Не нравится 0 Нравится 01.06.2017 Теги: татьяна навка

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