Татьяна Навка покрасовалась на Круазетт
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Конец мая Татьяна Навка провела в Каннах. Фигуристка с удовольствием посещала кинопремьеры и светские мероприятия, но и не отказалась совместить приятное с полезным. Татьяна приняла участие в специальной фотосессии Chopard.
Для фотосессии звезда позировала на набережной Круазетт. Причем в какой-то момент Татьяна забыла о правилах и вышла позировать на проезжую часть. Нарушение сразу заметили полицейские и подъехали к съемочной группе, но сразу же попали под очарование российской звезды и не только отказались выписывать штраф, но и согласились сняться с Татьяной.
«Очень важно в жизни любить то, что ты делаешь в данную минуту, тогда жизнь становится ярче», - заметила Навка журналистам Hello! после съемки.
Стоит отметить, что 42-летняя фигуристка находится в прекрасной форме. По словам Татьяны, она до сих пор не думает о серьезных омолаживающих процедурах. «Не в моей привычке осуждать людей, которые прибегают к пластической хирургии и различным инъекциям, но я не считаю это оптимальным способом сохранения молодости. Надеюсь, что к тому времени, когда я задумаюсь об этом, косметические технологии достигнут такого уровня развития, что мне не придется обращаться к хирургам», - сказала Татьяна в одном из интервью.
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Обсуждение 3
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не соглашусь! она олимпийская чемпионка и стала медиапопулярной задолго до свадьбы с Песковым.
02.06.17 08:45
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НочОна была популярна у зрителей первого канала. В мире ею никто не интересовался и никому она не нужна была. Теперь другое дело. Не надо отрицать очевидные вещи, как бы неприятно вам это не было. Её доход за 2016 год 12,5 млн. Это она заработала катаясь по провинциям на льду? Ну-ну.
02.06.17 09:17
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НочДа уж, вот что значит жена топ- чиновника. Кто её знал до того, как она стала женой Пескова. А теперь замучилась сниматься и отдыхать. Весь мир у её ног. денег нет, но вы держитесь!
02.06.17 08:02