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Лиам Хемсворт отправился покорять горы


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Лиам Хемсворт (Liam Hemsworth) решил отдохнуть на природе, причем он не устроил пикник на полянке, а выбрал экстремальный способ отдыха. 28-летний актер отправился гулять в горы вместе с отцом Крейгом и матерью Леони.

 
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В среду актер выложил фотографию с прогулки. На снимке Лиам держит на поводке двух собак, в то время как его родители стоят позади на краю горного обрыва. «Забрался в горы со своими стариками сегодня утром, - подписал фотографию Лиам. - Встретили гремучую змею сразу же после того, как я сказал брату, что змеи здесь не водятся».

Ранее в этом году вся семья, в том числе и его невеста Майли Сайрус, праздновала день рождения Лиама в кафе неподалеку от Байрон-Бей, в родной для Хемсворта Австралии.

В прошлом ноябре Лиам уже выкладывал фотографии со свадьбы его родителей, и тогда поклонники отметили, насколько младший Хемсворт похож на своего отца. Теперь же они отмечают, в какой великолепной форме находятся родители Хемсворта, и говорят о том, что нисколько не удивлены превосходному внешнему виду и мускулистому телу актера, ведь ему всегда было с кого брать пример.

 



0 Не нравится 0 Нравится 18.05.2018 Теги: Лиам Хемсворт

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