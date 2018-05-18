Григорий Лепс попал в больницу

18 мая известный артист попал в столичную Боткинскую больницу. СМИ сразу же написали о серьезных проблемах со здоровьем певца. По информации отдельных источников, Григорий Лепс поломал несколько ребер. Поклонники после такого известия не на шутку встревожились. В конце мая у артиста запланирована встреча с ними, и в ближайшие дни его ожидает несколько концертов за границей. В случае проблем со здоровьем все может сорваться.

Официальные представители певца подтвердили информацию о том, что Григорий действительно находится в Боткинской больнице.

Они пояснили, что артист упал и получил травмы. На данный момент он проходит обследование. Лечащие врачи отмечают, что здоровью певца ничего серьезного не угрожает.

Отметим, что раньше Григорию Лепсу приходилось отменять концерты. Иногда он делал это лично, объявляя со сцены перед началом выступления о проблемах с самочувствием.

По его словам, недовольные зрители были всегда, но большинство понимало, что артист тоже человек и не торопились сдавать билеты. В этих ситуациях концерты приходилось переносить на другие даты.

Конец мая у Григория Лепса насыщенный событиями. Ему предстоит выступить в Узбекистане и Израиле.