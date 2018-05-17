Стефания Маликова показала брата

В конце января стало известно, что у Дмитрия Маликова родился сын. Эта новость стала неожиданной не только для поклонников и прессы, но и для дочери Дмитрия Стефании. Девушка узнала о братике за пять дней до его рождения. Стефания души не чает в малыше, а недавно даже показала его поклонникам.

Накануне Стеша Маликова разместила в соцсети фото заметно подросшего братика и подписала его строчкой из песни Киркорова: «Цвет настроения синий».

На снимке Стеша стоит в синем пальто с принтом и держит на руках Марка, причем на мальчике синий комбинезон и синяя шапочка. Поклонники отметили, что мальчик заметно подрос, хотя вроде не так давно появился на свет.

Ранее Маликов говорил, что Стефания старается помогать матери ухаживать за малышом. При этом певец отмечал, что он безмерно счастлив. «Это замечательное чувство огромного абсолютного счастья. Когда Стеша родилась, мне было 30 лет, было много-много впереди планов, а вот сейчас спокойнее. У меня есть время сосредоточиться на главных вещах. Я всегда хотел сына, когда у тебя есть наследник, ты уже полноценный мужчина. Я считаю, что мы с Леной неплохие родители, у нас хорошие гены». По словам звезды, малыш пока не причиняет особых хлопот - мальчик спокойный и даже, можно сказать, тихий.