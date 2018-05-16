Дочь Курта Кобейна лишилась гитары отца

Знаменитая гитара Курта Кобейна (Kurt Cobain) принадлежит теперь бывшему мужу его дочери. После двухлетней битвы за прославленный музыкальный инструмент дочь Курта Кобейна и Кортни Лав (Courntey Love) Фрэнсис Бин Кобейн (Frances Bean Cobain) согласилась отдать бывшему мужу гитару 1959 Martin D-18E. Исайя Сильва (Isaiah Silva) доволен.

Сильва заявляет, что Фрэнсис преподнесла ему гитару в качестве свадебного подарка, что сама девушка ранее отрицала. Некоторые издания пишут, что развод был завершен еще в декабре, но пара не смогла прийти к соглашению относительно некоторых предметов, в том числе и указанной гитары, пишет издание Page Six.

В январе Фрэнсис просила суд заставить Сильву вернуть гитару, которая была у Курта Кобейна во время записи MTV Unplugged. Теперь стало очевидно, что она потеряла музыкальный инструмент отца. Развод был инициирован ею самой в 2016 году, спустя два года после тайного бракосочетания.

Лидер знаменитой группы Nirvana покончил жизнь самоубийством в 1994 году, выстрелив в себя из ружья. Тело Курта Кобейна было найдено в Сиэтле. Музыканту было всего 27 лет.