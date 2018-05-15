 
 
 

 
 
На главную
 
 
 
 

Самое
обсуждаемое

   

Кристен Стюарт устроила босой протест в Каннах


2 2

Голливудская звезда Кристен Стюарт (Kristen Stewart) не прочь напомнить о своих замашках бунтарки. Накануне актриса устроила своеобразную акцию протеста на красной дорожке Каннского кинофестиваля. И это было довольно впечатляюще.

Направляясь по красной дорожке на премьеру фильма «Черный клановец» Спайка Ли, Кристен демонстративно сняла черные лодочки на шпильке и прошла по лестнице босиком. Причем в этот момент шел дождь, но Стюарт это вовсе не помешало. Со стороны звезды это был знак протеста против официального дресс-кода фестиваля, предписывающего женщинам носить туфли на каблуках.

 

«Вы просто не можете требовать от меня делать то, что вы не требуете от мужчин. Я понимаю всю эту тему с черными галстуками, но нужно разрешить женщинам ходить без каблуков», - заявила ранее Кристен. Напомним, в свое время актриса считалась большой поклонницей обуви Converse.

Стоит отметить, что Кристен не единственная, кто устал от требований дресс-кода. В феврале актриса Анна Брюггеманн призвала посетительниц Берлинского кинофестиваля отказаться от узких платьев с глубокими вырезами и обуви на шпильках.

Ранее мы писали:

Кристен Стюарт шокировала смелой стрижкой. Звезда обрила голову.

Кристен Стюарт впервые откровенно рассказала о сокровенном. Актриса намекнула на бисексуальность. 

Кристен Стюарт: «Меня не трогает чужая ненависть ко мне». Актрису мало интересует чужое мнение. 



2 Не нравится 2 Нравится 15.05.2018 Теги: Кристен Стюарт

Читайте также

 

А вы бы поддержали протест Кристен? 2  

Оставить комментарий
Оставить комментарий

Подпишись на журнал Kleo.ru в социальных сетях:

Мы сделали все возможное,
чтобы вы получали самое интересное:

Партнерам

конкурсы

Для тебя

Kleo.ru, Проект NOX

Все права на материалы, размещенные в женском интернет-журнале «Клео.ру», защищены законодательством об авторском праве и смежных правах. Материалы женского портала не могут быть воспроизведены или каким-либо образом использованы без письменного разрешения правообладателя и проставления активной ссылки на главную страницу женского журнала «Клео.ру». За содержание рекламных материалов на женском сайте редакция ответственности не несет. Мнение авторов может не совпадать с точкой зрения редакции.Пользователь сайта kleo.ru гарантирует, что размещение представленных им материалов не нарушает права третьих лиц (включая, но не ограничиваясь авторскими правами), не наносит ущерба их чести и достоинству. Пользователь сайта kleo.ru, отправляя материалы, тем самым заинтересован в их публикации на сайте и выражает свое согласие на их дальнейшее использование владельцами сайта kleo.ru. Добро пожаловать в наш женский клуб «Клео.ру»!
rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня Канал RSS
 

Что не так с этим отзывом?

Оффтопик

Нецензурная брань или оскорбления

Спам или реклама

Ссылка на другой ресурс

Дубликат

Другое (укажите ниже)

  OK
Информация о комментарии отправлена модератору