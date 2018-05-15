Кристен Стюарт устроила босой протест в Каннах

Голливудская звезда Кристен Стюарт (Kristen Stewart) не прочь напомнить о своих замашках бунтарки. Накануне актриса устроила своеобразную акцию протеста на красной дорожке Каннского кинофестиваля. И это было довольно впечатляюще.

Направляясь по красной дорожке на премьеру фильма «Черный клановец» Спайка Ли, Кристен демонстративно сняла черные лодочки на шпильке и прошла по лестнице босиком. Причем в этот момент шел дождь, но Стюарт это вовсе не помешало. Со стороны звезды это был знак протеста против официального дресс-кода фестиваля, предписывающего женщинам носить туфли на каблуках.

«Вы просто не можете требовать от меня делать то, что вы не требуете от мужчин. Я понимаю всю эту тему с черными галстуками, но нужно разрешить женщинам ходить без каблуков», - заявила ранее Кристен. Напомним, в свое время актриса считалась большой поклонницей обуви Converse.

Стоит отметить, что Кристен не единственная, кто устал от требований дресс-кода. В феврале актриса Анна Брюггеманн призвала посетительниц Берлинского кинофестиваля отказаться от узких платьев с глубокими вырезами и обуви на шпильках.

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