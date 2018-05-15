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Харпер Бекхэм идет по стопам мамы


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У Виктории Бекхэм (Victoria Beckham) подрастает достойная смена. Ее дочь Харпер (Harper) вполне может построить карьеру певицы, тем более тяга к пению у наследницы уже наблюдается. Ведь по дороге в школу девочка с настоящим артистизмом напевала песенку.

 

Виктория выложила в Insta видео, на котором видно, как девочка идет к машине, где ее ждет шофер, чтобы отвезти в школу. По пути 6-летняя Харпер напевала песню «Миллион мечтаний» из фильма «Величайший Шоумен».  Стоит отметить, что девочка выглядела совершенно великолепно в ее фиолетовой школьной униформе с длинными косичками.

«Каждую ночь я лежу в кровати, и яркие цвета заполняют мою голову, миллион мечтаний не дает мне спать, я вижу, каким мир мог бы быть», - пела Харпер.

«Счастливая Харпер», - подписала видео Виктория. Виктория уже размещала снимки того, как ее дети отправляются в школу. В прошлом месяце она выложила фотографию себя, торопящейся на выход с завтраком и чашкой кофе в руке. «Буквально завтракаю по пути в школу, - написала тогда она. - Интересно, пролью ли я кофе в машине?»

Помимо сбора детей в школу, ей приходится управлять огромной модной империей. И все же она не забывает размещать в соцсетях фотографии всех четырех ее детей.

 



0 Не нравится 0 Нравится 15.05.2018 Теги: Харпер Бекхэм Виктория Бекхэм

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