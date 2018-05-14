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Милана Кержакова объявила о разводе c «падшим» мужем


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Футболист Александр Кержаков может оказаться рекордсменом. Но не по количеству забитых голов, а по количеству разводов. Накануне супруга спортсмена Милана сообщила о разрыве.

В апреле Милана отпраздновала год со дня рождения первенца, сына Артемия. А 13 мая опубликовала совместный снимок с ребенком и в комментариях сообщила о том, что «давно уже не в отношениях» с Александром. «Это абсолютно падший, не достойный уважения человек, увы», — пояснила Кержакова.

Подписчики девушки были в шоке, но многие постарались поддержать Милану: «Признайтесь, вы же знали об этом и раньше. Но....все мы склонны идеализировать и верить в то,что вот со мной то он будет другим!», «Милана, дай Бог Вам счастья! Вы очень красивая, милая, достойная молодая женщина! Всех благ Вам!», «Будьте счастливы! Я с первых дней говорила и писала вам, что керж - альфонс, вы для него - золотая рыбка! Но так было, пока Ваш отец «светлая ему память» вашу семью поддерживал!».

Напомним, Милана, дочь покойного политика, члена Совета Федерации Вадима Тюльпанова и футболист сочетались браком в 2015 году. В апреле прошлого года у пары родился сын. Мальчик стал третьим наследником футболиста, от первого брака у Кержакова растет дочь Дарья, в отношениях с экс-возлюбленной Екатериной Сафроновой в 2013 году родился сын Игорь.

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1 Не нравится 0 Нравится 14.05.2018 Теги: Милана Кержакова

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