Кержакова родила сына

На прошлой неделе семья футболиста Александра Кержакова была в глубоком трауре - в результате несчастного случая скончался отец Миланы Кержаковой, член Совета Федерации Вадим Тюльпанов. Девушка была убита горем. Но... Жизнь продолжается. На выходных Милана родила первенца.

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О пополнении в семье официально сообщил сам Александр Кержаков. Спортсмен опубликовал снимок с младенцем и написал: «Спасибо за сына, любимая». По данным СМИ, Милана рожала в одной из клиник Санкт-Петербурга. Мать и малыш сейчас чувствуют себя хорошо.

Публикация от Kerzhakov Aleksandr (@a.kerzhakov11) Апр 9 2017 в 11:03 PDT

Для Миланы ребенок стал первенцем. У Александра уже растет 11-летняя дочь Дарья, рожденная в браке с Марией Головой. Также спортсмен растит сына Игоря. Мальчика родила бывшая возлюбленная спортсмена Екатерина Сафронова.

Кержакова переносила беременность нормально, хотя и недавно признавалась, что набрала около 20 килограммов. Несколько недель назад Милана написала письмо первенцу. «Мне невероятно хочется поскорее увидеть тебя, взять на руки, и, конечно, я мечтаю, чтобы ты был похож на своего отца – тогда ты, красавчик, точно будешь нравиться всем девочкам. Я также уверена, что у нас с тобой не будет проблем – ведь ты мой сын, а значит, будешь расти человеком самостоятельным, любознательным и активным. Когда ты во мне поселился, мы с тобой не успокаивались, не останавливались – летали, путешествовали. Понравилось тебе на море? Скоро ты увидишь его сам!» — цитировал Starhit девушку.

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