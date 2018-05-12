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Звезда «Сладкой жизни» начинает борьбу с раком


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Актер и ведущий Эдуард Мацаберидзе, известный ролями в сериалах «Сладкая жизнь» и «Одноклассники», объявил о полной боевой готовности. У артиста диагностирована онкология, но Эдуард не падает духом и «намерен надрать все, что только можно надрать этой болячке!».

О своей болезни Мацаберидзе сообщил в Instagram. По словам артиста, он долго шел к тому, чтобы рассказать о происходящем и наконец решился. «Я думаю, настал момент. А происходит следующее. У меня лимфома, это вид рака, а не разновидность цитрусовых, как мне хотелось бы верить».

Эдуард подчеркивает, что не намерен бездействовать, «пуская сопли жалости и сострадания к самому себе», хотя и признает, что именно этим занимался первые три недели после того как стал известен диагноз.

Но сейчас артист настроен по-боевому: «Пришло время надрать кое-кому задницу, это в случае если у рака она есть, если нет, то придется надрать всё, что только можно надрать этой болячке!!! Зачем все это выносить напоказ? Во первых: Возможно я смогу убедить вас сдавать общий анализ крови раз в полгода и раз в год делать флюорографию!. Во вторых: Тю, а (почему) ж нет-то?».

Мы же желаем Эдуарду победы и скорейшего выздоровления!

 



0 Не нравится 1 Нравится 12.05.2018 Теги: Эдуард Мацаберидзе

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